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Gençlik Gücü’nde üç imza birden

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Gençlik Gücü’nde üç imza birden
Necati KÜLAHLILAR
Süper Ligin yeni ekibi China Bazaar Gençlik Gücü kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Gençlik Gücü yönetimi daha önce anlaşmaya vardığı Göçmenköy’den Erin Uluçlar, Rifat Kanıöz ve Çetinkaya’dan Behiç Kum’a bugün Futbol Federasyonu’nda imzalar attırdı.
 
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