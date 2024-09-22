Gençlik Gücü, sezona farklı başladı

C. Bazar Gençlik Gücü konuk olduğu ligin güçlü ekiplerinden T. H. Dumlupınar deplasmanında sahadan 4 – 1 galip ayrılarak sezona iyi bir başlangıç yaptı

Yer: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Arif Malek, Hasan Baldan

T.H.Dumlupınar: Ali, Osman (46’ Hikmet), İsmail (71’ Berk Güçlücan), Orhan, Mert, Doğukan, Berk, Arda (65’ M.Altın), Lawal (46’ Nazım), Adjesse, Godwin

C. B. Gençlik Gücü: Kemal, Çağrı, A Sönmez, Necati, Abu Dumbuya, H.Karadal, H.Akkuyu (83’ Ümithan), İbrahim Köse (65’ Orhan), Mustafa (65’ Fofana), Arif (83’ Ali), Diouf

Goller: 87’ Mehmet Altın (T.H. Dumlupınar), 16’ İbrahim Köse, 40’ (P) Arif Uysal, 78’ (P) ve 85’ Oumar Diouf (C.B. Gençlik Gücü)



Süleyman Göktaş Sezonu Aksa Süper Lig 1. Haftasında Mağusa ekibi T.H. Dumlupınar ile C.B Gençlik Gücü arasındaki mücadeleyi konuk Gençlik Gücü 4 – 1 kazanarak sezona üç puanla başladı.

Dk.16 Necati soldan bindirdi, ara pasında topla buluşan İbrahim Köse yerden bir vuruşla takımını öne geçirdi.

Bu golün ardından Arif ile önemli bir fırsat yakalayan G.Gücü, direği geçemedi.

Dk.40 ceza alanında Arda’nın elle müdahale ettiği gerekçesi ile hakem penaltıya hükmetti. Vuruşu yapan Arif skoru 2-0’a getirdi.

İkinci yarının uzun bir süresi gol sesi çıkmazken, son bölümler hareketli geçti. Dk .78 Ali Yıldız’ın Diouf’a müdahalesi sonrasında hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Vuruşuı yapan Diouf farkı 3’e çıkardı.

Golden sonraki bir pozisyonda Dumlupınar’dan Berk’in vuruşunda top direkten geri geldi.

G.Gücü atakları devam etti ve 85. Dakikada baskıyla kazanılan topta Diouf topu ağlara göndermekte zorlanmadı: 4-0

Dk. 87Dumlupınar aradığı golü buldu. Hikmet’e ceza alanında yapılan hareket sonrası maçta üçüncü kez penaltı düdüğü çalarken, Mehmet Altın topu ağlarla buluşturdu.

Karşılaşma G.Gücü’nün 4-1 üstünlüğünde tamamlandı.

