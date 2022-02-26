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Gençlik Gücü kendine geldi

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Süper Lig hedefindeki Gençlik Gücü, konuk ettiği Yeni Boğaziçi karşısında geriye düşmesine karşın maçı 3-1 kazanarak zirve hedefini yeniden güçlendirdi

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Gençlik Gücü kendine geldi

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler, Mehmet V. Çelik, Olgun Canik

CB GENÇLİK GÜCÜ: Seyit, Tayfun, Erin, Orhan, Ümitcan, Raif (Dk.76 Özcan), Özgür (Dk.71 Hakan), Hasan Akkuyu (Dk.89 Yaşar), Sezgin, Buğra (Dk.89 Muhammet), Çağdaş

YENİBOĞAZİÇİ: Remzi, Mehmet Çağakan, Ali Özay Çelik (Dk.82 Hüseyin Genel), Serhat (Dk.82 Doğuş), Ramadan, Cemil (Dk.78 Tolga), Çağrı, Hasan Kaffaoğlu, Can Özbilen (Dk.70 M. Çelik), Derviş (Dk.78 M. Çetin), Burçin

GOLLER: Dk.20 (P) ve 44 (P) Özgür Ongun, Dk.73 Hasan Akkuyu (CB Gençlik Gücü) – Dk.12 Ramadan Ağdaç (Yeniboğaziçi)


Aksa Birinci Lig’in 19. haftasında China Bazaar Gençlik Gücü ile Yeniboğaziçi karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yeniboğaziçi’nin öne geçtiği karşılaşmayı Gençlik Gücü 3-1 kazandı. Yeniboğaziçi 12. dakikada Ramadan Ağdaç ile öne geçerken, Gençlik Gücü bu gole 20 ve 44’üncü dakikalarda kazanılan penaltı atışlarıyla Özgür Ongun’un golleriyle yanıt vererek skoru 2-1 yaptı. 73. dakikada Hasan Akkuyu’nun attığı gol maçı Gençlik Gücü’ne 3-1 kazandırdı. Ligde iki maç aradan sonra galip gelen Gençlik Gücü puanını 39 yaptı. Galibiyet hasreti dört maça çıkan Yeniboğaziçi ise 29 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Gençlik Gücü, Esentepe’ye konuk olacak. Yeniboğaziçi ise Görneç ile karşılaşacak.

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