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Gençlik Gücü kayıpsız devam etmek istiyor

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Gençlik Gücü kayıpsız devam etmek istiyor
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Necati KÜLAHLILAR
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 3. Hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Esentepe karşılaşması için hazırlıklarını tamamlayan China Bazaar Gençlik Gücü maç saatini beklemeye başladı.Teknik Direktör Turan Altay yönetiminde ilk 2 haftada 2 galibiyet alarak lige iyi başlayan China Bazaar Gençlik Gücü bugün konuk olacağı Esentepe deplasmanından iyi bir sonuçla ayrılma hedefinde.
 
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