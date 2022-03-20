Gençlik Gücü, Karşıyaka'dan istediğini aldı

Yer: Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Özal Çağlayan, Olgun Canik

Karşıyaka: Mustafa, Mehmet, Hamis, Ertu, Saydam, Hüseyin (72.Dk Tunahan) Arda, Yiğitcan (67.Dk Chirislin)Güvenç, Sezer (51.Dk Tahir)Esin

CB Gençlik Gücü: Seyit, Ümitcan, Çağdaş, H.Kanlı, Özcan, Orhan, Erin (81.Dk Sezgin) Raif (89.Dk Buğra) H.Akkuyu, Tayfun, Özgür (81.Dk Ahmet Saygı)

Kırmızı Kart: 74.Dk Hasan Akkuyu (CB Gençlik Gücü).

Gol: 79.Dk Ümitcan (CB Gençlik Gücü)

AKSA Birinci ligin 23. Haftasının önemli karşılaşmasında Ümitcan’ın golü ile zorlu Karşıyaka deplasmanından galibiyetle dönen CB Gençlik Gücü, önemli bir virajı galibiyetle geride bırakmış oldu. 19.DK: Kalabalık adamla gelişen ev sahibi Karşıyaka atağında Saydam’ın ceza alanı dışından vuruşunda top üstten auta gitti.

36.DK: Sağ kanattan gelişen Karşıyaka atağında yapılan ortada ceza alanı içerisinde Esin Sonay’ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu kaleci Seyit’de kaldı.

56.DK: Karşıyaka takımının kazandığı serbest vuruşta Mehmet Gürpınar’ın etkili vuruşunu kaleci Seyit kornere çeldi.

64.DK: Kalabalık adamla gelişen konuk CB Gençlik Gücü kontra atağında Hasan Akkuyu’nun son çizgiden yaptığı etkili ortayı savunma son anda uzaklaştırdı.

79.DK: CB Gençlik Gücü takımının kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Ümitcan yaptığı etkili ve güzel vuruşu sonrasında takımını deplasmanda öne geçirdi.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşmayı kazanan taraf konuk CB Gençlik Gücü oldu.



