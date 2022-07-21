Gençlik Gücü kalıcı olma hedefinde

Süper Ligin yeni ekibi Gençlik Gücü dün yeni sezonun ilk antrenmanını yaparken, teknik direktör Göksun ile başkan Karamanlı hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu bunun için de çalışacaklarını vurguladılar

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper Lig'de mücadele edecek olan China Bazaar Gençlik Gücü yeni sezon çalışmalarına dün start verdi. Teknik direktör Niyazi Göksun nezaretinde Atilla Topaloğlu sahasında saat 18.30 çalışmalara başlayan China Bazaar Gençlik Gücü antrenmanında Kulüp başkanı Osman Karamanlı ve sponsor Suma Zafer de hazır bulundu.

“İYİ BİR TAKIM KURMAK İSTİYORUZ”

Teknik direktör Niyazi Göksun yaptığı açıklamada Ligde kalıcı olmak istediklerini vurgulayarak transferde gerekeni yapacaklarını ve iyi bir takım kurmak istediklerini söyledi.

China Bazaar Gençlik Gücü kulüp başkanı Karamanlı yaptığı açıklama Aksa Süper Ligde ilk 8 takımın içinde olmak istediklerini söyledi.Yabancı transfer konusuna da değinen Karamanlı ileriki günlerde takıma katılacağını belirtti.



