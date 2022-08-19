Gençlik Gücü kalesi Kemal Bağbal’a emanet

AKSA Süper Lig ekiplerinden ChinaBazaar Gençlik Gücü, bir süredir transferi için uğraştığı Kemal Bağbal’ı renklerine bağladı.

Gönyeli ile Gençlik Gücü, satın alma opsiyonu olacak şekilde transferde el sıkıştı. Transferi sonrasında yeni takımının formasını giyen Kemal, kulüp başkanı Osman Karamanlı ve kulübün fahri başkanı Mazhar Iqbal ile birlikte objektiflere poz verdi.



