Gençlik Gücü kadın futbolcularından anlamlı davranış

ChinaBazaar Gençlik Gücü kadın futbol takımı kazandıkları Kıbrıs Kupası ile KTFF tarafından Helin’in ailesine verilen madalyayı, Helin’in mezarına bırakarak bir kez daha ailenin yanında olduğunu gösterdi

ChinaBazaar Gençlik Gücü kadın futbolcuları Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası Şampiyonluğu ardından, şampiyonluk kupası ve madalyalarla Helin’in kabrine giderek, kabri başında Helin’in ailesi ile bir araya geldi ve tekrardan taziye mesajlarını ilettiler.

ChinaBazaar Gençlik Gücü kadın futbol takımı KTFF tarafından Helin’in ailesine verilen madalyayı, Helin’in mezarına bırakarak bir kez daha ailenin yanında olduklarını belirttiler.

Öte yandan, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımımızın kabirleri de tek tek ziyaret edilerek, tüm evlatlarımızın anılarını sonsuza dek yaşatacaklarını bir kez daha yinelediler.

Gerçekleşen etkinlikle ilgili kısa bir açıklama yapan Gençlik Gücü yöneticisi Umut Öksüz, Gençlik Gücü olarak her konuda farkındalık yaratmaya devam edeceklerini ifade ederek özellikle Kadınlar Liginde de öncü olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Öksüz, spor, centilmenlik ve dostluğun sadece saha içinde değil saha dışında da devam edeceğini vurgulayarak, bunun da en büyük göstergesi Gençlik Gücü olarak kendilerinin yapmaya devam edeceğini kaydetti.



