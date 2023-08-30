banner913
banner932
Büyük zaferin 101’inci yılı
Büyük zaferin 101’inci yılı
5 0
Özersay’dan osmosis uyarısı
Özersay’dan osmosis uyarısı
7 0
 
Dikkat! Kafanıza trafik lambası düşebilir!
Dikkat! Kafanıza trafik lambası düşebilir!
12 0
Gökyüzünde görsel şölen
Gökyüzünde görsel şölen
37 0
Çalışma Bakanlığı ile GİKAD arasında iş birliği protokolü
Çalışma Bakanlığı ile GİKAD arasında iş birliği protokolü
22 0
“Genel Sekreter tüm iyi niyetini kullanacak”
“Genel Sekreter tüm iyi niyetini kullanacak”
19 0
Ağır vasıtalar için önlem çağrısı
Ağır vasıtalar için önlem çağrısı
13 0
banner964

Gençlik Gücü güç depoluyor

banner476

banner825
Gençlik Gücü güç depoluyor
banner971
Gökhan KUZU
Süper lig ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü 28 Ağustos 1 Eylül 2023 tarihleri arasında Acapulco Resort Hotel de kampa girdi.Günde çift idmanla çalısmalarına devam edecek olan China Bazaar Gençlik Gücü güç depolayacak. China Bazaar Gençlik Gücü Teknik Direktörü Derviş Kolcu yaptığı açıklamada lig öncesi iyi bir kamp dönemi geçirmek istediklerini söyledi.Lige en iyi şekilde hazır olacaklarını söyledi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.