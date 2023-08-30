Gençlik Gücü güç depoluyor

Gökhan KUZU

Süper lig ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü 28 Ağustos 1 Eylül 2023 tarihleri arasında Acapulco Resort Hotel de kampa girdi.Günde çift idmanla çalısmalarına devam edecek olan China Bazaar Gençlik Gücü güç depolayacak. China Bazaar Gençlik Gücü Teknik Direktörü Derviş Kolcu yaptığı açıklamada lig öncesi iyi bir kamp dönemi geçirmek istediklerini söyledi.Lige en iyi şekilde hazır olacaklarını söyledi.

