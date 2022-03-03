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Gençlik Gücü gençleri şampiyonluğa koşuyor

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Gençlik Gücü gençleri şampiyonluğa koşuyor
Aksa 1.Lig Lefkoşa temsilcisi ChinaBazaar Gençlik Gücü A2 takımı son sürat şampiyonluğa koşuyor.
Geçtiğimiz hafta sonu en yakın takipçisi Yeniboğaziçi’ni konuk eden Gençlik Gücü ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı ikinci yarıda koparıp 5-2 kazanmasını bildi. Ligde oynadığı 20 maçın 18’inden galibiyetle ayrılan Gençlik Gücü diğer iki karşılaşmada 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyetle elde ederken ligdeki tek mağlubiyetini ligin ilk devresinde Yeniboğaziçi’nden 3-1’lik sonuçla almıştı.
69 gol atıp 22 gol yiyen Gençlik Gücü geride kalan 20 haftanın sonunda 55 puana ulaştı.
Antrenör Hakan Altın yönetimindeki Gençlik Gücü A2 takımı bu hafta 14 puan gerisinde bulunan lig 2.cisi Esentepe deplasmanına gidecek.
 
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