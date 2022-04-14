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Gençlik Gücü gençleri şampiyonluğa hazırlanıyor

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Gençlik Gücü gençleri şampiyonluğa hazırlanıyor
Necati KÜLAHLILAR
AKSA A2 Birinci Lig lideri ChinaBazaarGençlik Gücü takımı Cumartesi günü Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Görneç ile oynayacağı maçın sonunda kazandığı takdirde şampiyonluk kupasını alacak.
70 puanla liderliğini sürdüren ChinaBazaarGençlik Gücü ikinci sırada bulunan Esentepe’nin 11 puanla önde bulunuyor. Karşılaşma Cumartesi saat 12.00 de başlayacak.
 
 
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