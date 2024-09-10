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Gençlik Gücü efsaneleri anı maçıyla anılacak

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Gençlik Gücü efsaneleri anı maçıyla anılacak
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Süper Lig ekipleri C. B. Gençlik Gücü ile Larnaka Gençler Birliği takımları Gençlik Gücü’nün efsane isimleri Hüda Reis, M. Kemal Deniz ve Gökmen Özdenak anısına sahaya çıkacaklar.
12 Eylül 2024 Perşembe akşamı saat 19:00'da Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmaya tüm taraftarlar ve spor severler davet edildi.
 
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