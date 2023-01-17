Gençlik Gücü, Acapulco’da kampa girdi

Aksa Süper Lig ekibi ChinaBazaar Gençlik Gücü ikinci devre hazırlıkları kapsamında dün itibariyle Girne’deki AcapulcoResort&ConventionandSpaOtel’de kampa girdi.
Teknik direktör Hasan Burgaç yönetiminde kamp çalışmalarına başlayan ChinaBazaarGençlik Gücü’nünPerşembe gününe kadar sürecek kampında 20 futbolcu bulunuyor.
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