Gençlerin serisi 90+3’te bitti

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti.
Lima ile 29. dakikada attığı golle öne geçen ve uzun süre maçı önde götüren ev sahibi ekip, 90+3'te yediği gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Konuk ekip Erzurumspor'a 90+3'te beraberliği getiren golü Manuel Da Costa kaydetti.
3 maç sonra puan kaybeden Gençlerbirliği puanını 31 yaptı. Erzurumspor ise puanını 28'e yükseltti.
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