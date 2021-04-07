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Gençlerin serisi 90+3’te bitti

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Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi uzun süre önde götüren ev sahibi ekip, 90+3'te gelen gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi

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Gençlerin serisi 90+3’te bitti
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti.
Lima ile 29. dakikada attığı golle öne geçen ve uzun süre maçı önde götüren ev sahibi ekip, 90+3'te yediği gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Konuk ekip Erzurumspor'a 90+3'te beraberliği getiren golü Manuel Da Costa kaydetti.
3 maç sonra puan kaybeden Gençlerbirliği puanını 31 yaptı. Erzurumspor ise puanını 28'e yükseltti.
 
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