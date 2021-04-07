Gençlerin serisi 90+3’te bitti

Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi uzun süre önde götüren ev sahibi ekip, 90+3'te gelen gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti.

Lima ile 29. dakikada attığı golle öne geçen ve uzun süre maçı önde götüren ev sahibi ekip, 90+3'te yediği gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Konuk ekip Erzurumspor'a 90+3'te beraberliği getiren golü Manuel Da Costa kaydetti.

3 maç sonra puan kaybeden Gençlerbirliği puanını 31 yaptı. Erzurumspor ise puanını 28'e yükseltti.

