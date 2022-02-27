banner762
Gençlere bir çelme de İncirli’den
Gençlere bir çelme de İncirli’den
47 0
Mormenekşe’de sessiz gün
Mormenekşe’de sessiz gün
21 0
 
GÜNSEL’den staj ve işe alım olanağı
GÜNSEL’den staj ve işe alım olanağı
30 0
Makam araçlarının plakaları değişti
Makam araçlarının plakaları değişti
212 0
Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş!
Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş!
383 0
Yakında ekmeksiz kalabiliriz
Yakında ekmeksiz kalabiliriz
136 0
Akaryakıta yeni zam yolda
Akaryakıta yeni zam yolda
8 0
banner797

Gençlere bir çelme de İncirli’den

banner476

Aksa 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Gençler Birliği takımı geçtiğimiz hafta evinde Mormenekşe’ye 1 puan bırakmasının ardından bu hafta yine evinde İncirli’ye 1-0 mağlup oldu

banner714
Gençlere bir çelme de İncirli’den
Stad: İskele Cumhuriyet Stadı
Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Burak Mandıralı, Emre Çevikdal
L.Gençler Birliği: Ali, Salih, Kadir, Berk, Mehmetali, İsmet, Bülent (Sertan Bulut), Beşir Ndiaye, Cenker(Ahmet Yalçın), Ahmet Kara, Sertan(Ramazan).
İncirli: Ferhat, Sezer(Asilkan), Ahmet, Mustafa, Nahit, Halit(Ali İmam), Mehmet, Sami, Hakan(Abdullah), Hicabi, Hikmet
Gol: Dk. 18 Hikmet(İncirli)
K.Kart: Dk. 78 Mustafa Tekpınar (İncirli)
 
Aksa 1. Lig’in 20. Haftasında zirve mücadelesi veren Gençler Birliği ile play-out hattında bulunan İncirli arasında İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan maçı konuk İncirli 1-0 kazanarak Gençler Birliği’ne zirve yarışında önemli bir darbe vururken, İncirli geçtiğimiz haftanın ardından bu hafta da kazanarak taraftarlarına güven verdi.
Karşılıklı ataklarla başlayan maçta İncirli takımı golü bulan taraf oldu.
18. dakikada gelişen İncirli atağında Sami’nin ortasında Hikmet güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1
İlk devrenin geriye kalan dakikalarında iki takımın mücadelesi gol getirmedi.
İkinci devrede her iki takımın kora kor mücadelesine sahne olurken, takımlar gol pozisyonu üretmekte zorlandı.
Dk. 78 Gençler Birliği takımının gol için yüklendiği dakikalarda orta alanda topu kapan Ali İmam’ın pasıyla Asilkan’ı topla buluşturdu. Asilkan topla birlikte Gençler Birliği ceza sahasına kadar ilerledi. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruş yapmak yerine pas vermeyi düşünce incirli’yi bir golden etti.
Dk. 90. Gençler Birliği atağında İncirli ceza yayı üzerinde topla buluşan İsmet’in sert şutunu kaleci Ferhat uçarak kontrol etti.
Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç Gençler Birliği 0 – İncirli 1 şeklinde tamamlandı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.