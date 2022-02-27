Gençlere bir çelme de İncirli’den

Aksa 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Gençler Birliği takımı geçtiğimiz hafta evinde Mormenekşe’ye 1 puan bırakmasının ardından bu hafta yine evinde İncirli’ye 1-0 mağlup oldu

Stad: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Burak Mandıralı, Emre Çevikdal

L.Gençler Birliği: Ali, Salih, Kadir, Berk, Mehmetali, İsmet, Bülent (Sertan Bulut), Beşir Ndiaye, Cenker(Ahmet Yalçın), Ahmet Kara, Sertan(Ramazan).

İncirli: Ferhat, Sezer(Asilkan), Ahmet, Mustafa, Nahit, Halit(Ali İmam), Mehmet, Sami, Hakan(Abdullah), Hicabi, Hikmet

Gol: Dk. 18 Hikmet(İncirli)

K.Kart: Dk. 78 Mustafa Tekpınar (İncirli)



Aksa 1. Lig’in 20. Haftasında zirve mücadelesi veren Gençler Birliği ile play-out hattında bulunan İncirli arasında İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan maçı konuk İncirli 1-0 kazanarak Gençler Birliği’ne zirve yarışında önemli bir darbe vururken, İncirli geçtiğimiz haftanın ardından bu hafta da kazanarak taraftarlarına güven verdi.

Karşılıklı ataklarla başlayan maçta İncirli takımı golü bulan taraf oldu.

18. dakikada gelişen İncirli atağında Sami’nin ortasında Hikmet güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

İlk devrenin geriye kalan dakikalarında iki takımın mücadelesi gol getirmedi.

İkinci devrede her iki takımın kora kor mücadelesine sahne olurken, takımlar gol pozisyonu üretmekte zorlandı.

Dk. 78 Gençler Birliği takımının gol için yüklendiği dakikalarda orta alanda topu kapan Ali İmam’ın pasıyla Asilkan’ı topla buluşturdu. Asilkan topla birlikte Gençler Birliği ceza sahasına kadar ilerledi. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruş yapmak yerine pas vermeyi düşünce incirli’yi bir golden etti.

Dk. 90. Gençler Birliği atağında İncirli ceza yayı üzerinde topla buluşan İsmet’in sert şutunu kaleci Ferhat uçarak kontrol etti.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç Gençler Birliği 0 – İncirli 1 şeklinde tamamlandı.

