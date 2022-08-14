Gençlerden karakterli duruş

Çanakkale Spor Kulübü’nde koruma altında lisansları bulunan, Mağusa Spor Akademisi futbolculardan Mehmet Dohan, Hakan Yazıcı, Teoman Zahteroğulları, Çanakkale Türk Spor Kulübü takımlarında forma giymeyeceklerine dair Futbol Federasyonu’nda imza attılar.

Çanakkale Spor Kulübü başkanı Yusuf Sertel tarafından oyuncularla hiçbir görüşme yapılmadan, onay alınmadan Yonpaş Dumlupınar’a bonservisli olarak verilmesine rağmen ilgili futbolcular dışında Arda Bayram sadece imza atarak Yonpaş Dumlupınar’a transfer oldu.

KARŞILIKLI GÜVEN VE İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ

Bu gelişmeler üzerine etik dışı davranış ve oyuncuların izni ve onayı alınmadan yapılan uygulamaya sert tepki gösteren Mağusa Spor Akademisi futbolculardan Mehmet Dohan, Hakan Yazıcı, Teoman Zahteroğulları, Kıbrıs Türk Futbol Federasyon’unda 3 yıl futbol oynamayacaklarına dair imza attılar. Mağusa Spor Akademisi U15 takımı Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen U15 yıldızlar liginde 3 sezon katılarak mücadele ettikten sonra dönemin Çanakkale Spor Kulübü eski başkanı İbrahim Şeker ile Mağusa Spor Akademisi başkanı Ahmet Ogan arasında yapılan anlaşma sonucunda Mağusa Spor Akademisi oyuncuları Çanakkale Spor Kulübü çatısı altına karşılıklı anlaşılarak koruma altına alındı. Çanakkale Spor Kulübü başkanı İbrahim Şeker görev yaptığı 12 yıllık süreç içerisinde Mağusa Spor Akademisi oyuncularına gelen teklifler üzerine transfer dönemlerinde hiçbir sorun yaratılmadan oyuncuların onayı ile istenilen kulüplere transferlerine onay verilirken, başkan görevi bıraktı ana kadar iyi ilişkiler, karşılıklı güven ve iş birliği içerisinde yürütülmüş ve herhangi bir sorun bugüne kadar yaşanmamıştı.

ETİK DIŞI DAVRANIŞA OYUNCULAR ONAY VERMEDİ

Çanakkale Spor Kulübü eski başkanı İbrahim Şeker, olağan üstü genel kurul kararı almasının ardından ve görevini bırakırken, Mağusa Spor Akademisi’nin futbolcuların Çanakkale Spor Kulübü’nde koruma altında olduğu ile ilgili tüm bilgileri genel kurul öncesi vermesine rağmen yeni seçilen başkan Yusuf Sertel yönetimi, tüm eski yöneticilerin dahi bilgileri olmasına rağmen yapılan anlaşmayı hiçe sayan, görmezlikten gelen, etik dışı davranışlar içerisine giren, insan haklarına aykırı, oyunculara sormadan görüşmeden izni ve onay olmadan haksız bir şekilde başka kulübe bonservisli olarak verilmesi ve oyuncular üzerinden haksız kazanç elde etmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını Mağusa Spor Akademisi futbolcuları Mehmet Dohan, Hakan Yazıcı, Teoman Zahteroğulları, bu bencilce ve haksız kazanç elde edilen davranışa onay vermediler.

