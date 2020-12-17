Gençlerbirliği kupada havlu attı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında TFF 1. Lig temsilcisi Tuzlaspor, Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi.

32. dakikada ceza sahası yakınından kazanılan serbest atışta, Vedat Bora'nın yerden sert vuruşunda Gençlerbirliği kalecisi Atalay Gökçe'nin de müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

42. dakikada Aosman'ın ceza sahasına girmeden verdiği ara pasta penaltı noktası yakınında topla buluşan Sarr, şık bir vuruşla takımının ikinci golünü attı: 0-2.

Maçı 2-0 kazanan Tuzlaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.