Gençlerbirliği kupada havlu attı

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi.
32. dakikada ceza sahası yakınından kazanılan serbest atışta, Vedat Bora'nın yerden sert vuruşunda Gençlerbirliği kalecisi Atalay Gökçe'nin de müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
42. dakikada Aosman'ın ceza sahasına girmeden verdiği ara pasta penaltı noktası yakınında topla buluşan Sarr, şık bir vuruşla takımının ikinci golünü attı: 0-2.
Maçı 2-0 kazanan Tuzlaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
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