Gençler, umudunu son maça taşıdı

Süper lige çıkma şansını son haftaya taşımak isteyen Pera Gençler Birliği, rakibi Esentepe’yi 2 – 1 mağlup ederek Düzkaya ile final oynama şansını yakaladı

Paşaköy Hasan Onalt StadıEmre Öztaşlı, Mehmet Ekşici, Mehmet ÇelikOsman, Emek, Okan, Mahmut, Melih, Deniz, Tuğra, Salih, Mustafa Soytürk, İlyas, DevranAli Aydemir, Ertan, Emir, Sertan, Berk, Abdulaziz, Olgun, Mehmet Aylanç, Sertan, Kadir, İsmetDk. 24 Mehmetali, Dk. 81 Kadir(P.Gençler Birliği), Dk. 31 Malih(Esentepe)Aksa 1. Lig play-off 2. Hafta mücadelesinde süper lige çıkma şansını son haftaya taşımak isteyen Pera Gençler Birliği ile Esentepe arasındaki mücadelenin galibi 2-1’lik skorla Gençler Birliği oldu.Karşılaşmaya iyi başlayan Gençler Birliği 24. dakikada Mehmetali Aylanç ile 1- 0 öne geçti. Bu gole 31. Dakikada Melih’le cevap veren Esentepe skoru 1 – 1 yaptı ve ilk devre bu skorla sona erdi.İkinci devrede iki takımın kontrollü oyunu pozisyon üretmelerinde zorlanmalarına neden oldu. 81. Dakikada Kadir’in ayağından bulduğu golle Gençler Birliği yeniden öner geçerken, maçta 2-1’lik skorla sona erdi.Bu sonuçla Gençler Birliği puanını 29 yaparak Süper Lige çıkma şansını son hafta oynayacağı Düzkaya maçına taşıdı.