Gençler tek attı 3 aldı

Süper Ligin altı sırlarını ilgilendiren karşılaşmada Gençler Birliği konuk ettiği Karşıyaka’yı Sylla’nın attığı golle 1 – 0 mağlup ederek 5 hafta sonra galibiyetle tanıştı

Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Halil Erdem Canaloğlu, Yalçın Kabacıklı.

DND. Gençler Birliği: Cengiz, Emir, Osman, Galip, Mehmetali, Malik, Barın(Ernest), Bawa, Yann Toually, Sylla(Mücahit), Bülent(Abdulaziz)

Karşıyaka: Cenk, Eyyüp, Bahadır, Emin(Uvanç), Mehmet(Yusuf), Furkan, Lawrence(Tahir), Ceylan(Muhammed Ali Uçar), James, Mishali, Tacettin.

Gol: Dk. 41 Sylla(DND Gençler Birliği)

K.Kart: Dk. 82 Mehmetali Aylanç(DND Gençler Birliği)



Aksa Süper Lig 6. Hafta erteleme maçlarından olan ve alt sıraları ilgilendiren önemli karşılaşmada DND. Gençler Birliği ile Karşıyaka İskele Cumhuriyet Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Maç boyunca iki takımında pozisyon üretmekte zorlandığı karşılaşmadan ev sahibi Gençler Birliği ilk devrede bulduğu golle sahadan 1 – 0 galip ayrılarak 5 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

İlk devreye iki takım da kontrollü başlarken, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadılar. Ancak ev sahibi Gençler Birliği aradığı golü de buldu.

Dk. 41 Gençler Birliği atağında Yan Toually’nın ortasında Karşıyaka ceza alanında iyi yükselen Sylla güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1 – 0.

İlk devre bu skorla tamamlandı.

İkinci dev reye konuk Karşıyaka 2 değişiklik yaparak başladı.

Karşıyaka takımının beraberlik için yüklenmesine karşın pozisyon üretmekte zorlanmasına karşın Gençler Birliği de kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı ancak pozisyon üretemedi.

Dk. 75 Karşıyaka atağında ceza sahasına yapılan ortada Furkan'ın vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

Dk.81 Gençler Birliği atağında defans arkasında topla buluşan Syla'nın geriye bıraktığı topla buluşan Yan Toulay'ın şutunda top defanstan sekerek Barın'ın önünde kaldı. Ancak Barın'ın şutunu defans çıkardı.

Dk. 82 Karşıyaka atağında Tacettin’i ceza sahasına girerken düşüren Mehmetali çift sarı sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Dk.90 Gençler Birliği atağında Yan Toually’nın pasıyla defans arkasında topla buluşan Ernest kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak son anda defans ayak koyarak kornere gönderdi.

Geriye kalan dakikalarda gol olmayınca maç Gençler Birliği 1 – Karşıyaka 0 şeklinde tamamlandı. Bu sonuçla Gençler Birliği puanını 7 yaparak 11. Sıraya yükselirken, Karşıyaka 3 puanla sonuncu sırada haftayı tamamladı.



