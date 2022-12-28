Gençler takıldı, Karşıyaka farkı açtı

Aksa 1. Lig'de lider Karşıyaka'nın takipçisi Pera Gençler Birliği’nin evinde İncirli’ye golsüz eşitlikle sahadan ayrılması nedeniyle Miracle Karşıyaka puan farkını 5 yaptı

Aksa 1. Ligin 14. Haftası oynanan 8 maçla tamamlanırken, Miracle Karşıyaka takımı aldığı galibiyetle ilk devre lider tamamlamayı garantiledi. Liderin takipçisi Pera Gençler Birliği’nin evinde İncirli’ye golsüz eşitlikle sahadan ayrılması nedeniyle Miracle Karşıyaka puan farkını 5 yaptı.Zirve yarışındaki Baf Ülkü Yurdu’nun ise M.Hacıali Yılmazköy’e mağlup olduğu haftada Yeniboğaziçi galip ayrılarak iddiasını daha da artırdı.Aksa 1. Ligde bu hafta oynanan 8 maçın beşini ev sahipleri kazanırken, 3 maç ise berabere tamamlandı. Bu hafta deplasmanda kazanan takım olmadı.Kale ağlarının 18 kez havalandığı 14. Hafta sezonun en kısır haftası olurken, en farklı galibiyeti 2 – 0’lık skorla Yeniboğaziçi, Lapta’yı mağlup ederek elde etti.AKSA 1. Lig’de gol krallığı yarışında zirvede olan Miracle Karşıyaka’dan İlyas Yılmaz attığı 2 golle 18 gole ulaştı ve gol krallığı yarışında zirvedeki farkı açtı. Yeniboğaziçi’nin gol ayağı Turgut Kaçar da bu hafta 1 gol atarak 14 gole ulaştı.Bu hafta 8 maçta toplam 35 sarı kart gösterilirken, hiç kırmızı kart çıkmaması dikkat çekiciydi.Haftanın Takımı: M. Hacıali YılmazköyAksa 1. Lig’e iyi bir başlangıç yapmasına karşın gerileme dönemine girerek orta sıralara gerileyen M. Hacıali Yılmazköy takımı konuk ettiği zirve yarışında olan güçlü Baf Ülkü Yurdu’nu mağlup ederek haftalar sonra galibiyetle tanıştı.Haftanın Yıldızı: Hüseyin Platin(M. Hacıali Yılmazköy)M. Hacıali Yılmazköy kalecisi Hüseyin Platin konuk ettikleri Baf Ülkü Yurdu takımına kalesinde devleşerek gol izni vermedi ve galibiyetin adeta mimarı oldu.Haftanın Teknik Direktörü: Hüseyin Hacıömer(Miracle Karşıyaka)Miracle Karşıyaka takımının başına geldikten sonra adeta şaha kalkmasını sağlayan Hüseyin Hacıömer, futbolcularına geriye düşse bile oyundan kopmayarak kazanmaları için verdiği güvenle Süper Lig yolunda ilerlemeye devam ediyor.Haftanın Hakemi: Mehmet Sezener (Düzkaya – Esentepe)Bölge derbisi olan Düzkaya – Esentepe mücadelesini yöneten tecrübeli hakemlerimizden Mehmet Sezener, pozisyonlara yakınlığı, yerinde düdükleri ve yan hakemleriyle uyumuyla başarılı bir maç çıkararak haftanın hakemi oldu.Haftanın Kareası:Remzi(Yeniboğaziçi), Deniz Kibar (Esentepe), Baver Dağ(Yenierenköy), Bayram (Miracle Karşıyaka)Haftanın On Biri:Hüseyin Platin(Yılmazköy), Ahmet Arıtaş(Yeniboğaziçi), Sertaç (Binatlı), Abdullah (M. Karşıyaka), Mehmet(Yılmazköy), Hasan(Yeniboğaziçi), Ahmet Can(M.Karşıyaka), Çağdaş(Binatlı), Kagan(Esentepe), Turgut (Yeniboğaziçi) İlyas(M.Karşıyaka)Düzkaya-Esentepe: 2 – 2Dörtyol-Girne Halk Evi: 1 – 1M.HacıaliYılmazköy-Baf Ü.Yurdu: 1 – 0Pera L. Gençler Birliği-İncirli: 0 – 0Miracle Karşıyaka-Mormenekşe: 2 – 1Yenierenköy-Yalova: 1 – 0Binatlı-Ünimar Maraş: 3 – 2Yeniboğaziçi – Lapta: 2 – 0Yeniboğaziçi – DüzkayaLapta – Pera Gençler BirliğiYalova - M. Hacaili YılmazköyUnimar Maraş – YenierenköyGirne H. Evi – M. KarşıyakaMormenekşe – EsentepeBaf Ülkü Yurdu – Dörtyolİncirli – Binatlı