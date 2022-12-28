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Gençler takıldı, Karşıyaka farkı açtı

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Aksa 1. Lig'de lider Karşıyaka'nın takipçisi Pera Gençler Birliği’nin evinde İncirli’ye golsüz eşitlikle sahadan ayrılması nedeniyle Miracle Karşıyaka puan farkını 5 yaptı

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Gençler takıldı, Karşıyaka farkı açtı
AKSA 1. LİG 14. HAFTA PANORAMASI

Aksa 1. Ligin 14. Haftası oynanan 8 maçla tamamlanırken, Miracle Karşıyaka takımı aldığı galibiyetle ilk devre lider tamamlamayı garantiledi. Liderin takipçisi Pera Gençler Birliği’nin evinde İncirli’ye golsüz eşitlikle sahadan ayrılması nedeniyle Miracle Karşıyaka puan farkını 5 yaptı.
Zirve yarışındaki Baf Ülkü Yurdu’nun ise M.Hacıali Yılmazköy’e mağlup olduğu haftada Yeniboğaziçi galip ayrılarak iddiasını daha da artırdı.
Aksa 1. Ligde bu hafta oynanan 8 maçın beşini ev sahipleri kazanırken, 3 maç ise berabere tamamlandı. Bu hafta deplasmanda kazanan takım olmadı.
Kale ağlarının 18 kez havalandığı 14. Hafta sezonun en kısır haftası olurken, en farklı galibiyeti 2 – 0’lık skorla Yeniboğaziçi, Lapta’yı mağlup ederek elde etti.
AKSA 1. Lig’de gol krallığı yarışında zirvede olan Miracle Karşıyaka’dan İlyas Yılmaz attığı 2 golle 18 gole ulaştı ve gol krallığı yarışında zirvedeki farkı açtı. Yeniboğaziçi’nin gol ayağı Turgut Kaçar da bu hafta 1 gol atarak 14 gole ulaştı.
Bu hafta 8 maçta toplam 35 sarı kart gösterilirken, hiç kırmızı kart çıkmaması dikkat çekiciydi.
 
Haftanın Takımı: M. Hacıali Yılmazköy
Aksa 1. Lig’e iyi bir başlangıç yapmasına karşın gerileme dönemine girerek orta sıralara gerileyen M. Hacıali Yılmazköy takımı konuk ettiği zirve yarışında olan güçlü Baf Ülkü Yurdu’nu mağlup ederek haftalar sonra galibiyetle tanıştı.
 

Haftanın Yıldızı: Hüseyin Platin(M. Hacıali Yılmazköy)
M. Hacıali Yılmazköy kalecisi Hüseyin Platin konuk ettikleri Baf Ülkü Yurdu takımına kalesinde devleşerek gol izni vermedi ve galibiyetin adeta mimarı oldu.
 
Haftanın Teknik Direktörü: Hüseyin Hacıömer(Miracle Karşıyaka)
Miracle Karşıyaka takımının başına geldikten sonra adeta şaha kalkmasını sağlayan Hüseyin Hacıömer, futbolcularına geriye düşse bile oyundan kopmayarak kazanmaları için verdiği güvenle Süper Lig yolunda ilerlemeye devam ediyor.
 
Haftanın Hakemi: Mehmet Sezener (Düzkaya – Esentepe)
Bölge derbisi olan Düzkaya – Esentepe mücadelesini yöneten tecrübeli hakemlerimizden Mehmet Sezener, pozisyonlara yakınlığı, yerinde düdükleri ve yan hakemleriyle uyumuyla başarılı bir maç çıkararak haftanın hakemi oldu.
 
Haftanın Kareası:
Remzi(Yeniboğaziçi), Deniz Kibar (Esentepe), Baver Dağ(Yenierenköy), Bayram (Miracle Karşıyaka)

Haftanın On Biri:
Hüseyin Platin(Yılmazköy), Ahmet Arıtaş(Yeniboğaziçi), Sertaç (Binatlı), Abdullah (M. Karşıyaka), Mehmet(Yılmazköy), Hasan(Yeniboğaziçi), Ahmet Can(M.Karşıyaka), Çağdaş(Binatlı), Kagan(Esentepe), Turgut (Yeniboğaziçi) İlyas(M.Karşıyaka)
 
Aksa 1.Lig 14. Hafta sonuçları
Düzkaya-Esentepe: 2 – 2
Dörtyol-Girne Halk Evi: 1 – 1
M.HacıaliYılmazköy-Baf Ü.Yurdu: 1 – 0
Pera L. Gençler Birliği-İncirli: 0 – 0
Miracle Karşıyaka-Mormenekşe: 2 – 1
Yenierenköy-Yalova: 1 – 0
Binatlı-Ünimar Maraş: 3 – 2
Yeniboğaziçi – Lapta: 2 – 0
 
Aksa 1.Lig 15. Hafta programı
Yeniboğaziçi – Düzkaya
Lapta – Pera Gençler Birliği
Yalova - M. Hacaili Yılmazköy
Unimar Maraş – Yenierenköy
Girne H. Evi – M. Karşıyaka
Mormenekşe – Esentepe
Baf Ülkü Yurdu – Dörtyol
İncirli – Binatlı
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Karşıyaka ASK 14 11 1 2 49 13 36 34
2. Pera L. Gençler Birliği SK 14 8 5 1 29 13 16 29
3. Baf Ülkü Yurdu 14 8 3 3 32 15 17 27
4. Yeniboğaziçi DSK 14 8 3 3 31 17 14 27
5. Yalova SK 14 7 3 4 18 16 2 24
6. Binatlı YSK 14 6 4 4 24 19 5 22
7. Düzkaya KOSK 14 6 3 5 25 21 4 21
8. Esentepe KKSK 14 5 5 4 29 20 9 20
9. Mormenekşe GBSK 14 5 5 4 26 24 2 20
10. Girne Halk Evi 14 6 1 7 16 15 1 19
11. M. Hacıali Yılmazköy SK 14 5 3 6 22 27 -5 18
12. Lapta TBSK 14 5 2 7 22 23 -1 17
13. Ünimar Maraş GSK 14 4 2 8 23 33 -10 14
14. Dörtyol SK 14 2 2 10 8 34 -26 8
15. İncirli SK 14 1 4 9 12 35 -23 7
16. Yenierenköy TSK 14 1 2 11 17 58 -41 5
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