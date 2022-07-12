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Gençler, Süper Lig hedefiyle başladı

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Gençler, Süper Lig hedefiyle başladı
Birinci Lig ekiplerinden Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, 2022 – 2023 sezonu  hazırlıklarına Pazartesi günü yaptığı antrenmanla başladı.
Geçtiğimiz sezon play off maçları sonunda Süper Lige yükselemeyen Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü yeni sezon hazırlıklarına Süper Lig hedefiyle başladı. Yeni teknik direktörü Ahmet Ogan nezaretinde İskele Cumhuriyet Stadı’nda ilk çalışmasını gerçekleştiren Gençler Birliği’nde yönetim tam kadro ilk antrenmanı izledi.
Kulüp başkanı Metin Menteş ve LGBSK futbol şubesi yöneticileri teknik adamlar ve futbolcular ile birlikte olarak moral verdiler.
 
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