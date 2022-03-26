Gençler rövanşı aldı

Aksa 1. Lig’in 24. Haftasında bölge derbisinde karşı karşıya gelen Gençler Birliği ile Yeni Boğaziçi takımlarından gülen taraf 2-1’lik skorla Gençler Birliği oldu. İki takım arasındaki ilk maçı Yeni Boğaziçi kazanmıştı

Stad: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Hakan Gök, Cenk Aras Özfuttu

L.Gençler Birliği: Cengiz, Osman, Salih, Mehmetali(Kadir), Emir, Berk(İsmet) Beşir Ndiaye, Ramazan(Ahmet), Yıldıray, Ahmet Kara, Sertan(Bülent).

Yeni Boğaziçi: Remzi, Ali, Derviş, Burçin(Hüseyin Genel), Çağrı, Hasan, Serhat, Mehmetali(Zübeyir), Mustafa(Mehmet) Cemil, Tolga

Goller: Dk 60 Ahmet Kara ve Dk. 65 Yıldıray(G.Birliği), Dk. 90 Tolga(Y.Boğaziçi)



İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Lig’in 24. Haftasının önemli karşılaşmasında İskele Cumhuriyet Stadı’nda karşı karşıya gelen Gençler Birliği ile Yeni Boğaziçi arasındaki mücadelenin galibi 2-1’lik skorla Gençler Birliği oldu.

Maçın ilk devresinde aşırı rüzgar nedeniyle her iki takım da istediği oyunu ortaya koyamazken ev sahibi Gençler Birliği baskılı oynamasına karşın pozisyon üretemedi.

Dk.43 Gençler Birliği kullandığı köşe atışında arka direkte boşta kalan Berk'in kafa vuruşu zayıf olunca direk dibinde kaleci Remzi topu uzanarak kontrol etti.

İkinci devreye iki takımda iyi başlarken golü bulan ev sahibi Gençler Birliği oldu.

Dk.56 Yeni Boğaziçi defansından uzun atılan topa hareketlenen Tolga bir anda kaleci Cengiz'in öne çıktığını görerek aşırtma bir vuruş yaptı ancak top farklı şekilde auta gitti.

Dk. 60 Gençler Birliği atağında Beşir'in uzun pasında iyi yükselen Sertan kafayla topu Ahmet'e bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda bekletmeden topa vuran Ahmet topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Dk.65 Gençler Birliği atağında sol kanatta topla buluşan Sertan Y. Boğaziçi ceza sahası önüne kaldırdığı topu Ahmet arkasına kaldırıldı. Arkasında boş pozisyonda ceza sahası içinde topla buluşan Yıldıray plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Dk. 85 Y. Boğaziçi'nin kazandığı serbest vuruşta Cemil güzel bir vuruş yaptı ancak kaleci Cengiz topu çıkardı.

Dk. 90 Y.Boğaziçi'nin kazandığı serbest vuruşta Hüseyin'in ceza sahasına kaldırdığı topa Zübeyir kafayla Tolga'yı topla buluşturdu. Tolga kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı kaleci Cengiz topu çıkardı. Ancak dönen topla yine Tolga buluşarak topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi. 2-1



