Gençler, liderliği sevdi

AKSA 1. Lig’in 4. Hafta mücadelesinde Gençler Birliği konuk olduğu Mormenekşe karşısında son dakikada Emir’in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak 4’te 4 yaparak liderliğini sürdürdü

Stad: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Sabriye Atikoğlu, Mehmet Ekşici

Mormenekşe: Mehmetsalih, Aziz(Hüseyin), Erdoğ, Nasuh, Aykut, Halil, Mustafa(Burak), Sami(Gökay), İrfan, Mehmet (Emrecan)Süleyman

Gençler Birliği: Cengiz, Emir, Salih, Kadir, Osman(İsmet),Berk, Yıldıray, Cenker(Bülent), Beşir Ndiaye, Sertan(Erhan), Ahmet Kara.

Gol: Dk. 90 Emir (Gençler Birliği)



AKSA 1. Lig’in 4. haftasında bölge derbisi olarak adlandırılan Mormenekşe ile Gençler Birliği arasındaki mücadelenin galibi son dakikada bulduğu golle Gençler Birliği oldu. Gençler Birliği bu sonuçla ligde oynadığı tüm maçları kazanarak liderliğini sürdürdü.

Her iki takımında oldukça hırslı ve istekli oyunu, dolu tribünleri heyecanlandıran karşılaşmada Gençler Birliği takımı 90. dakikada tecrübeli futbolcusu Emir’in ayağından bulduğu golle galibiyete ulaştı.

Karşılaşmaya her iki takım da kontrollü başlarken, ilerleyen dakikalarda Gençler Birliği pozisyonlar buldu.

Dk. 32. Gençler Birliği'nin kazandığı serbest vuruşu kullanan Osman Turgut güzel vuruşunu kaleci Mehmetsalih direk dibinden kornere çeldi.

Dk. 37 Gençler Birliği atağında sağ kanattan Mormenekşe ceza sahasına topla giren Ahmet'in ortasında arka direkte Cenker'in kafayla ortaya çevirdiği pozisyonda Sertan altı pas üzerinden topu kalenin üzerinden auta attı. İlk devre golsüz tamamlandı.

İkinci devreye ev sahibi Mormenekşe daha iyi başladı.

Dk. 53 Mormenekşe atağında Gençler Birliği defansından seken topla buluşarak ceza sahasına giren Mehmet Göreli kaleye vurmak yerine ortaya çevirince Gençler Birliği defansı araya girerek topu uzaklaştırdı.

Dk. 90 Gençler Birliği’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Salih topu kafayla ortaya bıraktı. Altı pas üzerinde topla buluşan Emir düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru belirledi. 0-1

