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Gençler, kupada farklı

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Gençler, kupada farklı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda 1. tur maçları dün tamamlandı. 
1.tur eşleşmesinde Larnaka Gençler Birliği SK, – Ozanköy’ü konuk etti.
Kaplıca Emre Genç Stadı’nda oynanan ve Ferhat Tuna’nın yönettiği maça yenilenmiş kadrosuyla çıkan Larnaka Gençler Birliği, Gabriel’in golüyle ilk devreyi 1 – 0 önde tamamladı.
İkinci devreye İbrahim Kunur’un golüyle başlayan Ozanköy skoru 1 – 1 yaptı. Ancak 1 – 1’den sonra Larnaka Gençler Birliği, Abdülaziz Köse ve Bülent Tur’un biri kafayla olmak üzere 2 gollüyle maçı 4 – 1 gibi farklı skorla kazanarak turu geçti.
 
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