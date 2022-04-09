Gençler ikinci devrede açıldı

Süper Lig hedefindeki Gençler Birliği konuk ettiği play-out hattındaki B.Bağcıl karşısında ilk devreyi 1-0 geride kapatırken ikinci devrede bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılarak iddiasını sürdürdü

Stad: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Halil Erdem Canaloğlu, Serdar Gürpınar

L.Gençler Birliği: Cengiz, Ramazan(Osman), Kadir, Berk, Emir, Salih, İsmet, Yıldıray(Sertan Bulut), Ahmet Kara, Sertan, Ahmet(Bülent)

B.Bağcıl: Cafer, Ersen, Mehmet, Bayram, Azad, Gökhan, Kemal, Serkan, Justice, Doğukan(Mahmut), Orhan

Gol: Dk 47 Sertan ve Dk. 83 Emir (G. Birliği), Dk. 8 Azad(B. Bağcıl)



Aksa 1. Lig’in 26. Hafta karşılaşmasında hedefleri farklı iki takım olan Gençler Birliği ile B. Bağcıl mücadelesinde kazanan ikinci devrede bulduğu gollerle ev sahibi Gençler Birliği oldu.

İlk devreyi 1 – 0 geride bitiren Gençler Birliği ikinci devrede baskılı oyunu sonucunda galibiyetle sahadan ayrılmayı bilerek play-off hattındaki yerini sağlamlaştırdı.

Dk. 8 B. Bağcıl kullandığı köşe atışında iyi yükselen Azad kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

İlk devrenin geriye kalan dakikalarında Gençler Birliği’nin beraberlik çabaları sonuç getirmeyince ilk devre G.Birliği 0 – B.Bağcıl1 şeklinde bitti.

İkinci devreye iyi başlayan ev sahibi oldu.

Dk.47 Gençler Birliği sağ kanattan Ahmet Kara ile geliştirdiği atakta onun ceza sahasına yaptığı ortada Sertan kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.1-1

Dk. 59 Gençler Birliği'nin kazandığı serbest vuruşu kullanan Osman’ın vuruşunda Bağcıl kalecisi Cafer son anda topa dokunarak golü önledi.

Dk. 66 Hızlı gelişen G.Birliği atağında İsmet'in Bağcıl defansının arkasına attığı topla buluşan Sertan çapraz pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda plase bir vuruş yaptı ancak top yan direğe vurarak auta gitti.

Dk. 78 B.Bağcıl’ın so kanattan hızlı gelişen atağında Orhan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topa vurmakta geçikti ve top kalecide kaldı.

Dk.81 Bağcıl defansının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası önünde topla buluşan Ahmet Kara şutunda top az farkla auta gitti.

Dk.83 Gençler Birliği kullandığı köşe atışında kaleci topu tokatladı. Ancak ceza sahası köşesinde topla buluşan Emir tek vuruşla ters köşeden topu ağlara gönderdi.2-1

Dk.90+3 Bağcıl defansının arkasına atılan topa hareketlenen G. Birliği futbolcusu Bülent kaleciyi çalımlarla geçti, ancak topu boş kaleye gönderemeyerek auta attı.

