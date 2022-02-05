Gençler, Düzkaya’yı tek geçti

Aksa 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Gençler Birliği konuk ettiği Düzkaya karşısında sahadan 1-0 galip ayrılarak zirvedeki takibini sürdürdü

İskele Cumhuriyet StadıAli Özer, Mehmet Ekşici, Mehmet Volkan ÇelikCengiz, Osman, Kadir, Berk, Mehmetali, İsmet, Beşir Ndiaye(Ramazan), Yıldıray(Ahmet), Cenker, Ahmet Kara(Kadir Ceyhan) Sertan.Ali Karal, Serkan(Can), Uğur, Boran, Hasan(Kaan), Furkan, Bilal(Hüseyin), Uğurcan, Mete(Ümit), Yağış(Mustafa), MuhammedDk 23 Sertan(G.Birliği)AKSA 1. Lig’in 17. Hafta mücadelesinde Gençler Birliği konuk ettiği Düzkaya’yı kaptanı Sertan’ın ayağından bulduğu golle mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.İskele Cumhuriyet Stadı’nın ağır zeminine karşın oldukça hareketli ve mücadele içinde geçen karşılaşmada Düzkaya takımı ilk yarıda iyi oynamasına rağmen kalesinde golü gördü. İkinci devrede ise ev sahibi G.Birliği takımı oyun üstünlüğünü elinde tutmasına karşın gol atamadı.Karşılaşmaya iyi başlayan takım konuk Düzkaya oldu.Dk.15 Düzkaya atağında Yağış'ın G. Birliği ceza sahasına yaptığı ortada müsait pozisyonda Muhammed'in kafa vuruşunda top kaleci Cengiz'de kaldı.Dk. 23 Hızlı gelişen G. Biriliği atağında sol kanatta topla buluşan Ahmet Kara hızla Düzkaya ceza sahasına doğru ilerledi. Ahmet kara'nın ceza sahasına orta şut karışımında top arka direkten oyuna döndü. Dönen topla buluşan Sertan topu ağlara gönderdi. 1-0Dk.35 Düzkaya atağında orta alanda topla buluşan Furkan çok güzel bir ara pasıyla G.Birliği defans arkasına sarkan Muhammed kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci Cengiz kollarıyla topu keserek gole izin vermedi.İlk devre Gençler Birliği 1 – Düzkaya 0 şeklinde tamamlandı.İkinci devreye ev sahibi Gençler Birliği iyi başladı.Dk.59 Organize gelişen G. Birliği atağında Sertan'ın pasıyla topla buluşan Yıldıray çalımlarla Düzkaya ceza sahasına girerek önünü boşaltarak şutunda topu kaleci Ali kornere çeldi.Dk.82 Düzkaya atağında Mustafa Akış'ın ortasında iyi yükselen Muhammed'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.Dk. 90 Gençler Birliği atağında İsmet’in pasıyla Düzkaya ceza sahasında topla buluşan Ahmet topa vurmakta gecikince Gençler Birliği bir golden oldu.Geriye kalan dakikalarda gol olmadı ve maç G.Birliği 1 – Düzkaya 0 şeklinde tamamlandı.