Gençler durdurulamıyor

Gençler Birliği, zorlu İncirli deplasmanından galibiyetle dönerek, puan kayıpsız liderliğini sürdürürken, İncirli sahasında ilk yenilgisini alıp düşüşünü sürdürdü

Yer: Hüseyin Altıncıoğlu Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Hakan Gök, Ahmer Genç

İncirli: Ferhat,Sezer, Salih, Ramadan, Mehmet, Sami, Nahit, Ahmet, Hikmet, Çağın, Hicabi

Gençler Birliği: Cengiz, Emir, Salih, Sertan, Ahmet, Osman, İsmet, Yıldıray, Berk, Kadir, Ndiaye

Goller: Dk.40 Beşir Ndiaye (Kendi Kalesine), Dk.62 Hicabi Demir (İncirli),Dk.33,Dk.44 Ahmet Kara(2), Dk.45 İsmet Özalp, Dk.54 Cenker Yazar L.Gençler Birliği)



AKSA Birinci Lig'in 5. haftasına lider giren Gençler Birliği, zorlu İncirli deplasmanındanda galibiyetle dönerek, puan kayıpsız liderliğini sürdürdü.

Gençler Birliği karşılaşmayı Ahmet Kara 2, İsmet ve Cenker’in golleriyle 4 – 2 kazanarak liderliğini sürdürürken, İncirli üst üste 2. mağlubiyetini alarak düşüşe devam etti.

İlk devrenin son bölümü müthiş heyecana sahne olurken, Gençler Birliği Ahmet Kara ile 1 – 0 öne geçti. Sonrasında Ndiaye kendi kalesine golü atınvca skor 1 – 1 oldu. 44’te Ahmet Kara ve 45’te İsmet’in golleri skoru 1 – 3 yaptı.

Gençler Birliği ikinci devreye etkili başlarken, 54’te Cenker Yazar, takımını rahatlatan golü attı. 1 – 4

62’de Hicabi Demir’in golü İncirli’yi umutlandırsa da geriye kalan bölümde başka gol olmadı be maç 2 – 4 sona erdi.

