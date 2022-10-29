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Gençler, Dörtyol’u rahat geçti

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Sezona üst lig hedefiyle başlayan Pera Gençler Birliği ile yönetim sorunu nedeniyle sezon hazırlıklarını yapamadan lige başlayan Dörtyol arasındaki mücadelede Gençler Birliği birçok pozisyon bulduğu maçtan 3 -0 galip ayrıldı

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Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
Stad:İskele Cumhuriyet Stadı
Hakemler: Hüseyin Özkan, Özal Çağlayan, Serkan Özdenkçi
Pera Gençler B.: Ali, Olgun, Kadir, Yekta, Mehmetali, Berk, Selkan(Ahmet), Ertan, Abdülaziz, Sertan, Barın (Bülent)
Dörtyol: Ahmet, Sergen, Berat,  Murat, Atakan, Yaşar, Gürkan, Berke, Ayberk, Ali (Ömer), Görkem.
Goller:Dk. 45 Yekta, Dk. 67 Abdülaziz, Dk. 90+1 Bülent (P. Gençler Birliği)
 
İbrahim DALOĞLU
Aksa 1. Ligin 6. Haftasında üst sırları hedefleyen Pera Larnaka Gençler Birliği konuk ettiği zayıf rakibi Dörtyol’u 3 - 0 mağlup ederek üst sıralara yükselişini sürdürdü.
Karşılaşma boyunca üstün oynayan Gençler Birliği birçok pozisyona girerken üç topu direkten döndü. Dörtyol ise bulduğu bazı fırsatları değerlendiremedi.
Dk. 10 Gençler Birliği'nin sol kanattan gelişen atağında Barın defanstan sıyrılarak ortaya kestiği topa gelişine vuran Sertan vuruşunda top üst direğe sonra yan direğe vurarak oyuna döndü.
Dk. 19Hızlı gelişen Dörtyol atağında Gürkan rakibinden sıyrılarak yaptığı ortada topa ayak koyan Atakan'ın vuruşunda top yan direğe vurarak oyuna döndü.
Dk.31 Dörtyol atağında topla buluşan Berat'ın şutunda defanstan seken topla buluşan Görkem kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci Ali gole izin vermedi.
Dk. 45 Gençler Birliği atağında sağ kanatta topla buluşan Mehmetali'nin ortasında arka direkte Yekta topa ayak koyarak ağlara gönderdi ve ilk devrenin skorunu belirledi. 1-0

Dk. 51 Gençler Birliği atağında Barın'ın pasıyla topla buluşan Berk'in önünü boşaltarak düzgün vuruşunda top üst direkten döndü.
Dk. 67 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında Sertan'ın kafayla indirdiği topla ceza sahasına giren Abdülaziz güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0
Dk.81 Gençler Birliği atağında Berk'in ara pasında defans arkasında topla buluşan Sertan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci Ahmet topu ayaklarıyla çıkardı.
Dk. 90 Hızlı gelişen Dörtyol atağında topla buluşan Ömer'in şutunda top üst direkten döndü.
Dk. 90+1 Gençler Birliği defansının uzun gönderdiği topa hareketlenen Bülent defanstan sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ve topu köşeden ağlarla buluşturarak maçın skorunu belirledi. 3-0
 
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