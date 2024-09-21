Gençler'den 'Efsane' başlangıç

Süleyman Göktaş Sezonu Aksa Süper Lig ilk hafta mücadelesinde Gençler Birliği konuk ettiği Çetinkaya'yı son dakikalarda bulduğu penaltı golüyle 2 -1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı

Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Rüya Sakallı, Serkan Özdenkçi

L.Gençler Birliği: Cengiz, Emir, Osman, Ali, Galip, Berk, Malik(Mücahit), Barın(Abdülaziz), Bawa, Yann Toually, Sylla(Bülent)

Çetinkaya: Türkkan, Ali, Yusuf, Recep, Kadir(Ahmet Can), Ahmet Hatay(Muammer), Mustafa Kemal, Agit(Ahmet Kara), Moussa, Ussumane, Omar.

Goller: Dk. 18 ve Dk 88 (Pen.) Gabriel Bawa (G. Birliği), Dk. 59 Moussa(Çetinkaya)

K.Kart: Dk. 81 Recep(Çetinkaya)



Süleyman Göktaş Sezonu Aksa Süper Lig 1. Hafta mücadelesinde İskele ekibi L. Gençler Birliği ile Lefkoşa’nın sarı –kırmızılı ekibi Çetinkaya arasında oynanan zorlu mücadelenin galibi 2 – 1’lik skorla ev sahibi Gençler Birliği oldu.

Maçın başından sonuna kadar mücadeleci bir futbol oynayan her iki takım özellikle ilk devrede pozisyon üretmekte zorlandı.

Dk. 18 Gençler Birliği'nin kazandığı korneri kullanan Moussa’nın ortasında altı pas üzerinde topla buluşan Bawa'nın topa dokunması sonrasında direkten dönen topla yine buluşan Bawa topu ağlara gönderdi . 1-0

Dk. 32 Çetinkaya’nın Usumane ile gelişen atağında Omar’a verdiği topla buluşan Omar vuruşunda top üstten auta gitti.

İlk devre Gençler Birliği 1 – Çetinkaya 0 şeklinde tamamlandı.

İkinci devreye atak başlayan ve gol arayan taraf Çetinkaya oldu.

Dk. 47 Çetinkaya atağında Kadir'in ortasında topla buluşan Usmane ceza sahası içinde vurmakta gecikince kaleci Cengiz uzanarak topa sahip oldu.

Dk.51 Hızla gelişen Çetinkaya atağında Gençler Birliği ceza sahası önünde topla buluşan Usmane’nin şutunda kaleci Cengiz topu çıkardı.

Dk.56 Çetinkaya atağında Ahmet Hatay'ın pasıyla Gençler Birliği ceza sahası içinde topla buluşan Agit dönerek orta şut karışımı şutunda kaleeci Cengiz topu kornere tokatladı.

Dk.59 Çetinkaya'nın sağ kanattan gelişen atağında Kadir'in pasıyla topla buluşan Moussa önünü açarak şutunda topu köşeden ağlarla buluşturdu. 1-1

Dk. 62 Gençler Birliği atağında topla buluşan Bülent'in ortasında Malik topa dokunamayınca Gençler Birliği golden oldu.

Dk. 75 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında Aziz'in pasıyla Çetinkaya defansının arkasında çapraz pozisyonda topla buluşan Yann Toually'nin şutunda kaleci Türkkan köşeden topu kontrol etti.

Dk. 85 Çetinkaya atağında Omar'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mousaa'nın şutunda top yan direkten oyuna döndü.

Dk.88 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında Bülent'in pasıyla topla buluşan Abdüllaziz, Çetinkaya ceza sahasına girerken defansın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Bawa topu köşeden ağlarla buluşturdu. 2-1

Geriye kalan dakikalarda iki takımın çabası gol getirmeyince Gençler Birliği karşılaşmadan 2 – 1 galip ayrılarak sezona 3 puanla başladı.

