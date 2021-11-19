Gençler, Cenker'le 3 puanı yazdı

Gençler Birliği, olaylar nedeniyle 19 dakika uzatma dakikasının oynandığı maçta Esentepe’yi, Cenker Yazar’ın golüyle mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Beşir’in, golden sonra Esentepe tribünlerine yönelik yaptığı hareketten sonra saha içi karışırken yumruklaşmalar oldu

Yer: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Serkan Özdenkçi, Burak Mandıralı

Gençler Birliği: Cengiz, Sertan, Cenker, Yıldıray, Berk, Salih, Bülent, Beşir, Osman, Ramazan, İsmet

Esentepe: Tuğrul, Emek, Mehmet, Şenol, Emre, Ege, Hüseyin, İlyas, Deniz, Salih, Devran

Gol: Dk 76 Cenker Yazar (LGB)



AKSA Birinci Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Larnaka Gençler Birliği ile Esentepe arasında oynanan maçı ev sahibi ekip 1 – 0 kazandı.

Maçın ilk bölümünde konuk Esentepe daha etkili oynadı. Ancak 16. dakikada Larnaka Gençler Birliği’nden İsmet’in kırmızı kart görmesiyle Esentepe oyundan düştü. Her 2 takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devrenin büyük bölümünde oyunu istediği gibi yönlendiren Gençler Birliği 76. Dakikada Cenker Yazar ile 1 – 0 öne geçti. Beşir’in, golden sonra Esentepe tribünlerine yönelik yaptığı hareketten sonra saha içi karışırken yumruklaşmalar oldu. İtiş – kakış sonrasında 5 futbolcu sarı kart gördü. Beşir çift sarı karttan kırmızı kart görürken, Esentepe yedek kalecisi Görkem de kırmızı kart gördü.

Olaylar nedeniyle 19 dakika uzatma dakikasının oynandığı maçta 9 kişi ile skoru korumayı başaran Gençler Birliği, Esentepe’yi, Cenker Yazar’ın golüyle 1 – 0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

