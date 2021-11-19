Gençler, Cenker'le 3 puanı yazdı

Yer: İskele Cumhuriyet Stadı
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Serkan Özdenkçi, Burak Mandıralı
Gençler Birliği: Cengiz, Sertan, Cenker, Yıldıray, Berk, Salih, Bülent, Beşir, Osman, Ramazan, İsmet
Esentepe: Tuğrul, Emek, Mehmet, Şenol, Emre, Ege, Hüseyin, İlyas, Deniz, Salih, Devran
Gol: Dk 76 Cenker Yazar (LGB)
AKSA Birinci Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Larnaka Gençler Birliği ile Esentepe arasında oynanan maçı ev sahibi ekip 1 – 0 kazandı.
Maçın ilk bölümünde konuk Esentepe daha etkili oynadı. Ancak 16. dakikada Larnaka Gençler Birliği’nden İsmet’in kırmızı kart görmesiyle Esentepe oyundan düştü. Her 2 takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı devre 0 – 0 sona erdi.
İkinci devrenin büyük bölümünde oyunu istediği gibi yönlendiren Gençler Birliği 76. Dakikada Cenker Yazar ile 1 – 0 öne geçti. Beşir’in, golden sonra Esentepe tribünlerine yönelik yaptığı hareketten sonra saha içi karışırken yumruklaşmalar oldu. İtiş – kakış sonrasında 5 futbolcu sarı kart gördü. Beşir çift sarı karttan kırmızı kart görürken, Esentepe yedek kalecisi Görkem de kırmızı kart gördü.
Olaylar nedeniyle 19 dakika uzatma dakikasının oynandığı maçta 9 kişi ile skoru korumayı başaran Gençler Birliği, Esentepe’yi, Cenker Yazar’ın golüyle 1 – 0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
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