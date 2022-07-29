Gençler Birliği’nin yenileri formayı giydi

Pera ile Larnaka Gençler Birliği arasında yapılan anlaşmanın imzalanmasının ardından Larnaka Gençler Birliği’nin yeni transferleri yeni formaları giydi.Mağusa Türk Gücü’nden kiralanan İsmet Özalp, Barın Bozak, Abdulaziz Köse, Yekta Polat ile Mesarya’dan kiralanan Oğuzhan Yaraşık ve Dörtyol'dan bonservisli transfer edilen Selkan Deniz formayı giyerek başkanlar Koral Bozkurt ve Metin Menteş ile objektiflere poz verdi.

