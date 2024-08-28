Gençler Birliği’nin teknik patronu ve kaptanına pasta kesildi

Süper Lig ekibi Larnaka Gençler Birliğiyeni sezon hazırlıklarına kendi sahasında yaptığı antrenmanlarla devam ediyor.

Gençler Birliği’nin Salı günü yaptığı antrenmandan sonra Teknik Direktör Abbas Osum ve tecrübeli futbolcu takım kaptanı Mehmet Ali Aylanç'ın doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Futbolcuların son derece neşeli oluşları ise yeni sezon öncesinde camiaya moral oldu.

