Gençler Birliği’nin isim sponsoru “PERA” oluyor

AKSA Birinci Lig ekiplerinden Larnaka Gençler Birliği, önemli bir isim sponsoruna sahip oluyor.
İskele LongBeach sahilinde bir süre önce hizmete açılan PeraMackenzie, bu yıl hedefi Süper Lig olan Gençler Birliği’ne isim sponsoru oluyor. Söz konusu sponsorluk anlaşması Cuma günü saat 13.00’te PeraMackenzie’de imzalanacak.
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