Gençler Birliği’nin isim sponsoru Pera

Northernland Şirketler Grubu bünyesinde PeraMackenzieRestorant ile Larnaka Gençler Birliği Kulübü arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalandı. PeraMackenzieRestorant adına Northernland Direktörü Koral Bozkurt ile Gençler Birliği Kulup Başkanı Metin Menteş imza koydular. Bu sezon Birinci Lig’de mücadele edecek olan takımın ismi de “PeraLarnaka Gençler Birligi” olarak isimlendirildi.
Northernland Şirketler Grubu bünyesinde bulunan PeraMackenzi’de gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Northernland direktörü Koral Bozkurt yaptıkları anlaşma ile Larnaka GençlerBirliği Futbol takımlarına isim sponsoru olduklarını belirterek “Norhernland olarak Futbol yatırım yaptığımız bölgelerde gençliğe de katkı yapmaktayız. Bu bizim sosyal sorumluluğumuzdur” dedi.
Bozkurt kendisinin Mağusa Türk Gücü başkanı olduğunu hatırlatarak Gençlerbirliği ile Mağusa Türk Gücü’nün menfaatleri korunarak Mağusa Türk Gücü’nün Süper Lig'de, GençlerBirliği’nin ise Birinci Lig'de şampiyon olması için çalışacaklarını kaydetti.
Larnaka GençlerBirliği kulüp başkanı Metin Menteş de konuşmasında Koral Bozkurt’a teşekkür ederek “Koral Bozkurt geçmişte de kulübümüze katkılar yapmıştı. Bugün atacağımız imzalarla bu katkılarına bir yenisini daha ekleyecek. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür ederken bu katkılarla inşallah Süper Lige çıkacağız” dedi.
Konuşmaların ardından Larnaka Gençlerbirliği Kulübünün adının Pera Larnaka Gençlerbirliği olması konusunda imzalar atıldı.
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