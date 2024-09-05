Gençler Birliği’nin 2. yabancısı Yann Toualy

Gençler Birliği yeni transferi Fildişi Sahilli kökenli Kanadalı kanat oyuncusu Yann Toualy son olarak Cs Saint-Laurent ve Vermont Green FC takımlarında forma giydi

Süper Ligin İskele ekibi Larnaka Gençlerbirliği, 2. yabancı futbolcusunu da kadrosuna kattı. Orta saha oyuncusu Gabriel’den sonra teknik direktör Abbas Osum’un onayıyla 23 yaşındaki Yann Toualy transfer edildi.

Fildişi Sahilli kökenli Kanadalı kanat oyuncusu Yann Toualy son olarak Cs Saint-Laurent ve Vermont Green FC takımlarında forma giydi. Oyuncu 2023-2024 sezonunda PLSQ Şampiyonu ve Quebec Kupası Şampiyonu olurken 14 gol ve 9 asist oranı ile de dikkatleri de üzerine topladı.

