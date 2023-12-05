Gençler Birliği’nde Osum’la devam kararı

Aksa Süper Ligde kötü sonuçlar alan Pera Larnaka Gençler Birliği’nde teknik direktör Abbas Osum'un istifası yönetim kurulu tarafından reddedilirken iki futbolcu kadro dışı bırakıldı. Pazartesi akşamı toplanan yönetim kurulu Abbas Osum ile devam etme konusunda görüşme kararı üretti. Yapılan açıklamada Ahmet Kara ile Yıldıray Fenercioğlu'nun disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakıldıkları belirtildi.