Gençler Birliği’nde Kahraman dönemi

Aksa 1. Lig’de son haftalarda aldığı kötü sonuçlar sonrasında teknik direktörle yollarını ayıran L. Gençler Birliği yönetimi yeni teknik direktörünü belirledi.
Geçtiğimiz pazartesi günü teknik direktör Salih İnce ile karşılıklı olarak yolları ayıran Gençlerbirliği'nde takımın yeni teknik adamı belli oldu.
Kırmızı siyahlı yönetim, Kılıç Ali Kahraman ile her konuda anlaşmaya vardı.
Kılıç Ali Kahraman sezona Esentepe ile başlamış ancak daha sonra bazı problemler nedeniyle görevi bırakmıştı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.