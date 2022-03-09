Gençler Birliği’nde Kahraman dönemi

Aksa 1. Lig ekibi Gençler Birliği’nde karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılan teknik direktör Salih İnce’nin yerine kırmızı siyahlı yönetim, Kılıç Ali Kahraman ile anlaştı

Aksa 1. Lig’de son haftalarda aldığı kötü sonuçlar sonrasında teknik direktörle yollarını ayıran L. Gençler Birliği yönetimi yeni teknik direktörünü belirledi.

Geçtiğimiz pazartesi günü teknik direktör Salih İnce ile karşılıklı olarak yolları ayıran Gençlerbirliği'nde takımın yeni teknik adamı belli oldu.

Kırmızı siyahlı yönetim, Kılıç Ali Kahraman ile her konuda anlaşmaya vardı.

Kılıç Ali Kahraman sezona Esentepe ile başlamış ancak daha sonra bazı problemler nedeniyle görevi bırakmıştı.



