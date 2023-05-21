Gençler Birliği yeniden Süper Ligde

AKSA 1. Lig Play Off grubunun final maçında Düzkaya’yı 4 - 2 mağlup etmeyi başaran Pera L. Gençler Birliği, tam 4 sezon sonra yeniden Süper Lig’e yükseldi

Lefkoşa Atatürk StadıEvrenKarademir, SertanAlkın, SerdarGürpınarAli Karal, HasanYanaroğlu, Batuhan, Ümit, Salih, Berkant, Barış, Hüseyin, AHmet, Ayberk, Mehmet KuşçuAli Aydemir, Ertan, Emir, Berk, Barın, Abdülaziz, Olgun, Mehmet Aylanç, Sinan, Kadir, İsmet36.Dk (P) Berkant, 90.Dk Barış (Düzkaya)- 39.Dk (P) Ertan, 73.Dk Kadir, 83.Dk Abdulaziz, 90.Dk Yekta (GençlerBirliği)AKSA Birinci Lig play off final maçı, Pera LarnakaGençler Birliği ile Düzkaya arasında Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynandı.Iki takım taraftarının ama özellikle de Pera Larnaka Gençler Birliği taraftarının büyük ilgi gösterdikleri maçın ilk devresinde mutlak kazanması gereken Larnaka Gençler Birliği daha etkili olmasına rağmen gol penaltıdan Berkant ile Düzkaya’dan geldi. 1 – 0Golden sonra etkisini sürdüren Larnaka Gençler Birliği, Ertan’ın penaltı golüyle devreyi 1 – 1 tamamladı.Ikinci devrede teknik director Ahmet Ogan tüm hücumcularını sahaya sürerken, Kadir ve Abdülaziz’in golleriyle skor 1 – 3 oldu. Oyundan kopan Düzkaya son anlarda Barış ile skoru 2 – 3 yapıp umutlanırken, maçta son sözü Yekta ile Larnaka Gençler Birliği söyledi. 2 – 4