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Gençler Birliği transferde hareketlendi

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Gençler Birliği kulübü iç transferde imzaları attırırken, dış transferde ise MTG’den Barın Bozak ile Abdülaziz Köse ve bonservisi elinde olan Emir Dolu’yla anlaşarak kadrosuna kattı

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Gençler Birliği transferde hareketlendi
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Süper Lig ekiplerinden Larnaka Gençler Birliği, kadro yapılanması çerçevesinde transfer çalışmalarına hız verdi.
Teknik direktör Abbas Osumyönetimindeki Gençler Birliği, Pazartesi günü sezon açılışını gerçekleştirirken hem iç transferde hem de dış transferde hareketli günler yaşıyor.
Transfer çalışmalarına ağırlık veren İskele ekibi, ilk olarak geçen sezon takımda forma giyen GabrielBawa ile anlaşmış, ayrıca iç transferde Hamit Aykan, Berk Kaya ve Bülent Tur ile yeniden anlaşma sağlamıştı.
Gençler Birliği daha önce de takımda forma giyen kaleci Cengiz Arapbayram’ın yanı sıra genç file bekçisi Sıtkı Çakmak ile kadrosunu takviyelerken, bonservisi kendisinde bulunan Emir Dolu ile geçtiğimiz gün yeniden anlaşma sağladı.

Gençler Birliği’nde son iki sezondur kiralık olarak oynayan Abdülaziz Köse ve önceki sezon takıma büyük katkısı olan Barın Bozak’ıMTG’denkiralık olarak yeniden kadrosuna dahil etti.
 
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