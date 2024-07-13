Gençler Birliği, Osum'la yola devam

Süper Lig ekibi Gençler Birliği yeni sezon için teknik direktörünü belirledi.

Geçtiğimiz sezon takımın başında olan ve ligi play-put hattının üzerinde tamamlasında büyük katkısı olan teknik direktör Abbas Osum'la masaya oturan Gençler Birliği yönetimi bugün anlaşma sağladığını duyurdu.

Anlaşöa ile ilgili Gençler Birliği sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

Yola devam Abbas Osum ... ♥