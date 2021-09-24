Gençler Birliği'nde hedef tesisleşme

Metin Menteş, “Tesisleşme ve alt yapıya önem veriyoruz. Kulübe yeni branşlar kazandırmak için de çalışmalar yapıyoruz.” açıklamasını yaptı

Larnaka Gençler Birliği Kulübünün yeni göreve gelen yönetim kurulu ve Başkan Metin Menteş başkanlığındaki heyet İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu'yu makamında ziyaret etti.

İskele Kaymakamı Toroslu'yu ziyarette konuşan Başkan Menteş Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü'nün 1934 yılında kuruluna köklü bir geçmişi olduğunu kendilerinin de yeni yönetim ile birlikte bu köklü geçmişe laik olmaya çalışacaklarını aktardı.

Başkan Metin Menteş yönetim ile birlikte tesisleşme ve alt yapıya önem verdiklerini belirtti. Menteş Larnaka Gençler Birliği'nin İskele'de halen devam eden tesis projesinden ve önümüzdeki dönem yapmayı planladıkları tesis projelerini de İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ile paylaştı.

Menteş yeni yönetim ile birlikte tesisleşme konusunda adımlar atarken kulübe yeni branşlar kazandırmak için de çalışmalar yaptıklarını ve yüzme branşının kulübün bünyesinde lisanlı sporcuları ve hocaları ile faaliyetlerine devam ettiğini aktardı. Bununla birlikte önümüzdeki günlerde kulüp bünyesinde yeni branşların açılacağının müjdesini de verdi.

Menteş her dönem kulübe desteklerini esirgemeyen İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu'ya da plaket sundu.

