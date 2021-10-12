Gençler Birliği koltuğa oturdu

Yeni Boğaziçi, zorlu Çanakkale deplasmanındakötü zemine rağmen golcüsü Oytun Çorba’nın 2 golüyle kritik bir galibiyet elde ettiGençler Birliği, bölge derbisinde Mormenekşe’yideplasmanda mağlup ederek dörtte dört yaparken, liderliğe de yükseldi. Galibiyetin mimarı ise defanstaki istikrarlı performansını sürdürüp attığı gollerle dikkat çeken Emir Dolu olduAKSA Birinci Ligde istikrar yakalamak isteyen Çetinkaya’nın teknik direktörü Turan Altay, Görneçdeplasmanına takımını iyi hazırlayarak alınan farklı galibiyete katkı koyduEmre Öztaşlıfarklı konumdaki 2 takımın da kazanmak zorunda olduğu Düzkaya – Maraşmaçında iyi bir yönetim sergilerken, yardımcıları ile de uyumluyduCengiz (GB)Berke (Düzkaya)Hasip (Yalova)Ali Özay (YB)Mehmet Çiçen (Düzkaya)Mustafa Kemal (Çetinkaya)Serkan Zeyin (Düzkaya)Emre Aktaş (Dörtyol)Arda (Karşıyaka)Hakan (Yalova)Güvenç (Karşıyaka)Çanakkale – Yeniboğaziçi, 1 – 2Görneç – Çetinkaya TSK 0 – 3Düzkaya – Maraş, 1 – 0Karşıyaka – B Bağcıl, 3 – 0ChinaBazaar Gençlik Gücü – Miracle Değirmenlik, 1-1Yalova – İncirli, 2 – 1Mormenekşe – Gençler Birliği, 0 - 1Dörtyol – Esentepe, 2 – 1