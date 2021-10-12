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Gençler Birliği koltuğa oturdu

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Gençler Birliği koltuğa oturdu
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AKSA Birinci Ligde dört hafta geride kalırken, puan kayıpsız tek takım olan Gençler Birliği liderliğe yükseldi. Maraş dördüncülüğe gerilerken, Dörtyol ikinciliğe yükseldi
 
AKSA Birinci Ligde henüz puanla tanışmayan 3 takım, Görneç, Bostancı Bağcılve Çanakkale,sıralamada son 3 sırada yer alıyorlar
 
AKSA Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Güvenç Sakallıoğlu ile Berkant İstanbul, dörder golle ilk sırada yer alıyorlar
 
Haftanın Takımı: Yeni Boğaziçi
Yeni Boğaziçi, zorlu Çanakkale deplasmanındakötü zemine rağmen golcüsü Oytun Çorba’nın 2 golüyle kritik bir galibiyet elde etti
 
Haftanın Futbolcusu: Emir Dolu (Gençler Birliği)
Gençler Birliği, bölge derbisinde Mormenekşe’yideplasmanda mağlup ederek dörtte dört yaparken, liderliğe de yükseldi. Galibiyetin mimarı ise defanstaki istikrarlı performansını sürdürüp attığı gollerle dikkat çeken Emir Dolu oldu
 
Haftanın Teknik Adamı: Turan Altay (Çetinkaya)
AKSA Birinci Ligde istikrar yakalamak isteyen Çetinkaya’nın teknik direktörü Turan Altay, Görneçdeplasmanına takımını iyi hazırlayarak alınan farklı galibiyete katkı koydu
 
Haftanın Hakemi: Emre Öztaşlı(Düzkaya– Maraş)
Emre Öztaşlıfarklı konumdaki 2 takımın da kazanmak zorunda olduğu Düzkaya – Maraşmaçında iyi bir yönetim sergilerken, yardımcıları ile de uyumluydu
 
Haftanın Kare Ası
Mustafa (Karşıyaka)
Emir (GB)
Ertan (Çetinkaya)
Berkant (Dörtyol)
 
Haftanın On Biri
Cengiz (GB)
Berke (Düzkaya)
Hasip (Yalova)
Ali Özay (YB)
Mehmet Çiçen (Düzkaya)
Mustafa Kemal (Çetinkaya)
Serkan Zeyin (Düzkaya)
Emre Aktaş (Dörtyol)
Arda (Karşıyaka)
Hakan (Yalova)
Güvenç (Karşıyaka)
 
AKSA 1. Lig dördüncü hafta sonuçları
 
Çanakkale – Yeniboğaziçi,    1 – 2
Görneç – Çetinkaya TSK       0 – 3
Düzkaya – Maraş,                  1 – 0
Karşıyaka – B Bağcıl,            3 – 0
ChinaBazaar Gençlik Gücü – Miracle Değirmenlik, 1-1
Yalova – İncirli,                     2 – 1
Mormenekşe –  Gençler Birliği, 0 - 1
Dörtyol – Esentepe,               2 – 1


AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. L. Gençler Birliği SK 4 4 0 0 7 3 4 12
2. Dörtyol SK 4 3 1 0 6 2 4 10
3. Karşıyaka ASK 4 3 0 1 10 4 6 9
4. Maraş GSK 4 3 0 1 7 4 3 9
5. Yeniboğaziçi DSK 4 2 1 1 7 5 2 7
6. Miracle Değirmenlik SK 4 2 1 1 6 4 2 7
7. Yalova SK 4 2 1 1 6 4 2 7
8. İncirli SK 4 2 1 1 4 3 1 7
9. Çetinkaya TSK 4 2 0 2 9 5 4 6
10. Mormenekşe GBSK 4 1 2 1 2 2 0 5
11. ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK 4 1 1 2 5 6 -1 4
12. Esentepe KKSK 4 1 1 2 4 6 -2 4
13. Düzkaya KOSK 4 1 1 2 1 3 -2 4
14. Görneç KSK 4 0 0 4 2 8 -6 0
15. Bostancı Bağcıl SK 4 0 0 4 1 9 -8 0
16. Çanakkale TSK 4 0 0 4 3 12 -9 0
 
 
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