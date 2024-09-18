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Gençler Birliği, Kaymaklı'dan Sylla'yı aldı

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Gençler Birliği, Kaymaklı'dan Sylla'yı aldı
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AKSA Süper Lig ekibi Larnaka Gençler Birliği bir süreden beri sürdürdüğü yabancı futbolcu arayışlarında mutlu sona ulaştı.
İskele ekibinde 2024-2025 sezonunda kadroda yer alacak 3. yabancı futbolcu da belli oldu.
Yunuslar golcü forvet Badara Sylla ile anlaştı. Golcü futbolcu Sylla yeni sezonda kırmızı siyahlıların en büyük gol umudu olacak. Sylla geçtiğimiz sezon Küçük Kaymaklı da forma giymişti.
 
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