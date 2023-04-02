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Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı

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Aksa 1. Ligde play-off hattında bulunan Gençler Birliği konuk ettiği Mormenekşe’yi zorlansa da 1-0 mağlup etmeyi başararak ikinci devrede kendi evindeki ilk galibiyetini aldı

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Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
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Stat: İskele Cumhuriyet Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Özal Çağlayan, Abdülkadir Karadağ
Pera L.Gençler Birliği: Ali, Ertan, Emir, Kadir, İsmet, Mahmut, Barın(Yekta), Abdulaziz, Mehmetali Sinan(Ahmet Havutçu), Sertan(Ahmet Gürlü)
Mormenekşe: Doğuhan, Erdoğ, Abbas, Fetin(Mustafa), Aykut(Tugay), Aziz(Mehmetali), Ahmet Can(Burak), Gökay, Cemil(Rıdvan ), Erhan, Ertan.
Gol: Dk. 53 Ertan(Pen.) (Gençler Birliği)
 
İbrahim DALOĞLU
Aksa 1. Ligin 24. Haftasının zorlu mücadelelerinden biri olan İskele Cumhuriyet Stadı’ndaki Pera L. Gençler Birliği ile Mormenekşe arasındaki mücadelenin galibi 1- 0’lık skorla ev sahibi Gençler Birliği oldu.
Dk. 13 Mormenekşe defansından Abbas topu uzaklaştırmak isterken Mehmetali topu kaparak Sinan Çınar'a bıraktı. Bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Sinan'ın şutunda kaleci Doğuhan gole izin vermedi. Dk.39 Mormenekşe atağında Erhan'ın pasıyla topla buluşan Ertan karşısındaki defanstan sıyrılarak çapraz pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.
Dk. 47 Mormenekşe atağında orta alanda Aziz'in pasıyla topla buluşan Erhan önünü boşaltarak şutunda top üst direkten döndü.
Dk. 53 Orta alanda topla buluşan Aziz topu ayağından çıkarmakta gecikince topu Mehmetali kaptı ve müsait pozisyonda Sinan'ı gördü. Sinan ceza alanında Fetin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Ertan topu ağlara gönderdi. 1-0
Dk. 60 Mormenekşe'nin kullandığı köşe atışında iyi yükselen Abbas'ın kafa vuruşunda top kalecinin kucağında kaldı.
Dk.66 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında Ertan'ın pasıyla topla buluşan Erhan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci Ali gole izin vermedi.
Dk.72 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında Gökay'ın pasıyla topla buluşan Ertan karşısındaki defanstan sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci Ali topu kornere çeldi.
Dk. 80 Gençlerbirliği atağında Sertan'ın pasıyla topla buluşan Abdülaziz Mormenekşe defansın ofsayt gerekçesiyle durmasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda müsait pozisyonda olan Sinan'ı topla buluşturdu. Sinan vuruşunda kaleci Doğuhan gole izin vermedi.
Dk.90 + 3 Mormenekşe atağında sağ kanattan yapılan ortaya Erdoğ'un volesinde top üst direkten döndü.
Geriye kalan dakikalarda da gol olmayınca maç Pera Gençler Birliği 1- Mormenekşe 0 olarak tamamlandı.
 
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