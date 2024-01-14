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Gençler Birliği, Acapulco’da hazırlanıyor

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Aksa Süper Lig'de mücadele eden Pera Larnaka Gençler Birliği’nin Girne'de Acapulco Otel tesislerinde 4 gün sürecek kamp çalışması dün başladı

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Gençler Birliği, Acapulco’da hazırlanıyor
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Aksa Süper Lig’de mücadele eden Pera Larnaka Gençler Birliği Futbol A Takımı, Girne’de Acapulco Otel tesislerinde 4 gün sürecek kamp çalışmasına dün başladı.
Süper Lig’de kalıcı olmayı hedefleyen Larnaka Gençler Birliği, kampta teknik direktör Abbas Osum yönetiminde günde çift antrenmanla ikinci devreye hazırlanacak. Kırmızı siyahlılarda kulüp yöneticileri Kemal Boyacı, Mertsan Çakırlı ve Erhan Dağgül de kafilede yer alıyorlar. Dört gün sürecek kamp sonunda takım Çarşamba günü Alsancak Yeşilova ile hazırlık karşılaşması yaparak kampı tamamlayacak. Takımın yeni transferleri Sinan Öğüt ve Mustafa İnanç da kampa katıldılar.
 
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