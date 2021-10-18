Gençler aldı başını gidiyor

AKSA Birinci Ligde beşinci hafta geride kalırken, Larnaka Gençler Birliği puan kayıpsız liderliğini sürdürdü. Namağlup Dörtyol takibe devam ederken, Karşıyaka, Değirmenlik ve Yalova takibe devam etti

Gençler Birliği zorlu İncirli deplasmanından da galibiyetle dönerken, puan kayıpsız liderliğini sürdürdüChina Bazaar Gençlik Gücü, zorlu Yeni Boğaziçi deplasmanından iyi futbol sonrasında net bir skorla galip gelirken, takımını maça iyi motive eden ve yerinde müdahaleler yapan Niyazi Göksun, galibiyete büyük katkı koyduMiracle Değirmenlik, Görneç karşısında zorlanmasına rağmen maçı kazanmasını bilirken, takımın golcüsü Turgut Kaçar, attığı 2 golle galibiyetin gelmesini sağladıHaftanın zorlu mücadelelerinden olan Yeni Boğaziçi – China Bazaar Gençlik Gücümaçını yönetenTufan Çerçioğlu, pozisyonlara yakın olup, başarılı bir maç yönettiEmre (GG)Abbas (Çetinkaya)Selçuk Dilik (Yalova)Ayberk (Dörtyol)Ahmet (Dörtyol)Tunç (Çetinkaya)Hasip (Yalova)Emir (GB)Çağdaş (GG)Kadir (GB)Erin (GG)Raif (Değirmenlik)Hakan (GG)Ahmet Kara (GB)Hakan (Yalova)AKSA Birinci Ligde beşinci haftadaalınan sonuçlar şöyle:Yeni Boğaziçi – China Bazaar GG, 0 – 2Değirmenlik – Görneç, 2 – 1Çetinkaya – Düzkaya, 3 – 1BB – Dörtyol, 0 – 2Esentepe – Çanakkale, 1 – 1Maraş – Yalova, 1 – 2İncirli – Gençler Birliği, 2 – 4Karşıyaka – Mormenekşe, 1 – 1