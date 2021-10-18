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Gençler aldı başını gidiyor

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AKSA Birinci Ligde beşinci hafta geride kalırken, Larnaka Gençler Birliği puan kayıpsız liderliğini sürdürdü. Namağlup Dörtyol takibe devam ederken, Karşıyaka, Değirmenlik ve Yalova takibe devam etti

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Gençler aldı başını gidiyor
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AKSA Birinci Ligde beşinci hafta geride kalırken, Larnaka Gençler Birliği puan kayıpsız liderliğini sürdürdü. Namağlup Dörtyol takibe devam ederken, Karşıyaka, Değirmenlik ve Yalova takibe devam etti
 
AKSA Birinci Ligde Çanakkale’nin puan almasıyla puansız takımlar Bostancı Bağcıl ile Görneç kaldı. Çanakkale de henüz galibiyetle tanışamadı
 
AKSA Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Güvenç Sakallıoğlu ile Berkant İstanbul, 5’er golle önde giderken, Ahmet Kara 4 golle onları takip ediyor
 
Haftanın Takımı: Gençler Birliği
Gençler Birliği zorlu İncirli deplasmanından da galibiyetle dönerken, puan kayıpsız liderliğini sürdürdü
 
Haftanın Teknik adamı:Niyazi Göksun (China Bazaar Gençlik Gücü)
China Bazaar Gençlik Gücü, zorlu Yeni Boğaziçi deplasmanından iyi futbol sonrasında net bir skorla galip gelirken, takımını maça iyi motive eden ve yerinde müdahaleler yapan Niyazi Göksun, galibiyete büyük katkı koydu
 
Haftanın Futbolcusu: Turgut Kaçar (Miracle Değirmenlik)
Miracle Değirmenlik, Görneç karşısında zorlanmasına rağmen maçı kazanmasını bilirken, takımın golcüsü Turgut Kaçar, attığı 2 golle galibiyetin gelmesini sağladı
 
Haftanın Hakemi: Tufan Çerçioğlu (Yeni Boğaziçi–China Bazaar Gençlik Gücü)
Haftanın zorlu mücadelelerinden olan Yeni Boğaziçi – China Bazaar Gençlik Gücümaçını yönetenTufan Çerçioğlu, pozisyonlara yakın olup, başarılı bir maç yönetti
 
Haftanın Kare Ası
Emre (GG)
Abbas (Çetinkaya)
Selçuk Dilik (Yalova)
Ayberk (Dörtyol)
 
Haftanın On Biri
Ahmet (Dörtyol)
Tunç (Çetinkaya)
Hasip (Yalova)
Emir (GB)
Çağdaş (GG)
Kadir (GB)
Erin (GG)
Raif (Değirmenlik)
Hakan (GG)
Ahmet Kara (GB)
Hakan (Yalova)
 
AKSA Birinci Ligde beşinci haftadaalınan sonuçlar şöyle:
Yeni Boğaziçi – China Bazaar GG, 0 – 2
Değirmenlik – Görneç, 2 – 1
Çetinkaya – Düzkaya, 3 – 1
BB – Dörtyol, 0 – 2
Esentepe – Çanakkale, 1 – 1
Maraş – Yalova, 1 – 2
İncirli – Gençler Birliği, 2 – 4
Karşıyaka – Mormenekşe, 1 – 1
 
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. L. Gençler Birliği SK 5 5 0 0 11 5 6 15
2. Dörtyol SK 5 4 1 0 8 2 6 13
3. Karşıyaka ASK 5 3 1 1 11 5 6 10
4. Miracle Değirmenlik SK 5 3 1 1 8 5 3 10
5. Yalova SK 5 3 1 1 8 5 3 10
6. Çetinkaya TSK 5 3 0 2 12 6 6 9
7. Maraş GSK 5 3 0 2 8 6 2 9
8. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 5 2 1 2 7 6 1 7
9. Yeniboğaziçi DSK 5 2 1 2 7 7 0 7
10. İncirli SK 5 2 1 2 6 7 -1 7
11. Mormenekşe GBSK 5 1 3 1 3 3 0 6
12. Esentepe KKSK 5 1 2 2 5 7 -2 5
13. Düzkaya KOSK 5 1 1 3 2 6 -4 4
14. Çanakkale TSK 5 0 1 4 4 13 -9 1
15. Görneç KSK 5 0 0 5 3 10 -7 0
16. Bostancı Bağcıl SK 5 0 0 5 1 11 -10 0
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