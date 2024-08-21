Genç yıldız eldiven Kozanköy’de

Bu sezon 1.Ligde mücadele edecek olan Kozanköy, Yenicami’nin genç yeteneği Ali Özinançlı’yı kiralık olarak renklerine bağladı.
Yenicami Ağdelen Kulübü’nün alt yapısından yetişen geleceğin Milli takım kalecileri arasında gösterilen 16 yaşındaki Ali kiralık olarak sarı kırmızı takımın başarısı için ter dökecek.
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