Genç Kartallar da sahaya kondu

Necati KÜLAHLILAR
Yenicami A2 takımı yeni sezona Yusuf Kaptan Sahası’nda saat 19.30 da antrenör Hasan Sarioğlu nezaretinde çalışmalara başladı.
Hasan Sarioğlu yeni sezonda da başarılı bir takım olmak için çalışma içinde olacaklarını söyledi.
A2 takımı sezonun ilk antrenmanının düz koşu şeklinde gerçekleştirdi.
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