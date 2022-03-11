Genç kargalar Samsunspor yolcusu

Aksa Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü alt yapısından yetişen Mert Olgun Sezer ve Gazi Çıra geçtiğimiz ay Namık Kemal Lisesi’yle katıldıkları Türkiye Liselerarası Futbol Birinciliği elemelerinde beğenilmeleri sonrasında TFF 1. Lig ekibi Samsunspor Kulübü’nden aldıkları transfer teklifini kabul ederek futbol hayatlarını Samsunspor’da devam etme kararı aldılar.

Bu transferle ilgili Mağusa Türk Gücü Kulübü sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

“Yolunuz açık olsun genç kargalar

Öz kaynağımızın çeşitli yaş guruplarında eğitim alıp A takım seviyelerine kadar çıkan 2005 doğumlu Mert Olgun Sezer ve Gazi Çıra futbol hayatlarına Türkiye Futbolunun köklü kulüplerinden olan Samsunsporda devam edecek . Öz kaynağımız bize ve Kıbrıs futboluna gurur vermeye devam etmektedir. Umarız ki kulübümüzü oralarda iyi bir şekilde temsil edip Kıbrıs futbolunun birer temsilcisi olurlar.İki genç oyuncumuza futbol hayatlarında başarılar diler onları yakından takip etmeye devam edeceğiz .



