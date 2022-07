“Genç kadın futbolcuların varlığı beni umutlandırıyor”

Uzun yıllar ülkemizde kadın futboluna büyük emekler veren, oynadığı futbolla birçok kesimin takdirini kazanan DeslyMağusa Spor Akademisi’nin antrenör futbolcusu Şerif Ogan takımlardaki genç kadın futbolcuların varlığının kendisini gelecek adına umutlandırdığını söyledi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde mücadele eden DeslyMağusa Spor Akademisi takımının antrenör futbolcusu Şerif Ogan açıklamalarda bulundu. Ogan, birçok takımın kadın futbolu konusunda yaptığı atılımın ilerleyen yıllarda kadın futbolunu ileriye taşıyacağını ifade ederek, genç yaştaki futbolcuları barındıran takımların varlığının kendisini gelecek adına umutlandırdığını belirtti.OGAN: “BÜTÜN KADIN FUTBOLCULAR ŞU AN ÇOK MUTLU”Şerif Ogan, ailesinin futbola olan ilgisi ve ailedeki futbolcuların varlığı sebebiyle futbola bağlandığını ifade ederek, “Futbola olan tutkum aileden gelir.”dedi.Kıbrıs’ta kadın futboluna çok büyük bir özlem olduğunu ve bu özlemin sona erdiğini kaydeden Ogan, “Ligimizin yeniden başlamasından dolayı eminim bütün kadın futbolcular çok mutludur. Dilerim bir daha pandemi nedeniyle verilen bu tarz bir ara olmaz.”diye konuştu.“OLDUKÇA GENÇ BİR JENERASYONA HİTAP EDİYORUZ”8 takımlı ligin yaş kategorisinin oldukça genç bir jenerasyona hitap ettiğine vurgu yapan Ogan, bunun kadın futbolunun devamlılığı açısından çok önemli olduğunu ve bunun ülke futboluna büyük yarar sağlayacağını düşündüğünü ifade etti.KTFF ile Puma işbirliğinde düzenlenen Puma Kadınlar Ligi’nin bu yıl sürecin dar olması nedeniyle tek devreli oynanacağını kaydeden Ogan, “Ben KTFF kadın futbolu yetkilileri ve Puma ailesine kadın futbolunu yeniden hayata geçirmek adına yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederim.”diye konuştu.“Kıbrıslı Türk gençlere fırsat verildiğinde neler yapabileceğini gördük”KKTC’de ülkenin dört bir yanında çok yetenekli kadın futbolcuların bulunduğunu kaydeden Şerif Ogan, “Gençlerimize fırsat verildiğinde neler yapılabileceğini biliyorum. Bunu Türkiye Ligi’ndeki Kıbrıslı Türk kadınlarımızın başarılarıyla gördük.”dedi. Mevcut KKTC’deki yapı ile şu an kadın futbolunun daha da fazla gelişebilmesi ve kaliteli bir duruma gelmesi için en az 5 yıla ihtiyaç olduğunu düşündüğünü belirten Ogan, “Kadınlar Ligi’nin gelişimi için ilkokullarda da kadın futbolunu, ya halı sahada ya da futsal olarak başlatılması faydalı olabilir.”dedi.“2008 YILINDAKİ KADINLAR LİGİ DAHA ÜST SEVİYEDEYDİ”Ülkede 2008 yılında başlayan Kadınlar Ligi ile şimdiki ligi kıyasladığında 2008 yılındaki ligin daha üst seviyede olduğunu kaydeden Ogan, “O yıllarda oynatılan ligdeki takımlar arasında şimdiki gibi yaş farkı yoktu. Bu sebeple maçlar daha dengeli ve kaliteli geçiyordu.”diye konuştu.“KULÜPLERİN KADIN FUTBOLU KONUSUNDA YAPTIĞI ATILIM MEVCUT LİGİN KALİTESİNİ ÇOK YUKARIYA ÇEKECEK”Şu an ligde mücadele eden Hamitköy, Vadili, Merit Alsancak Yeşilova ve Miracle Değirmenlik takımlarının kadın futbolu için yaptıkları atılımın ilerleyen yıllarda ligin kalitesini çok yukarıya çekeceğine inandığını belirten Ogan, bu camiaları gençlere verdikleri şans ve yaptıkları atılımdan dolayı kutladı.“ANTRENÖR YERİ GELDİĞİNDE SIRDAŞ, YERİ GELDİĞİNDE ANNE OLMALI”Kendisinin futbolun bir “disiplin” olduğuna inandığını belirten Ogan, iyi bir futbolcunun da temel prensipleri arasında disiplinin olmazsa olmaz olduğunu kaydetti. Ogan, bu sebepler antrenörlerin söz konusu disiplini futbolcularına aşılayabilmesi durumunda başarıyı yakalamalarının kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, “Bence iyi bir antrenör yeri geldiğinde futbolcunun seviyesine de inebilmelidir, onların gelişim dönemlerinin özelliklerine göre de hareket edebilmelidir. Yeri geldiğinde futbolcularının sırdaşı, ablası, arkadaşı veya annesi olabilmelidir. Ancak aradaki antrenör-futbolcu çizgisinin de korunmasına dikkat etmelidir.”diye konuştu.“GENÇ KADINLARIN VARLIĞI BENİ MUTLU EDİYOR VE UMUTLANDIRIYOR”Bu yıl liglere katılan 8 takımın 5’ine bakıldığında bu 5 takımın bünyelerinde oldukça genç kadın futbolcuların oluşunun kendisini çok mutlu ettiğini ve umutlandırdığını kaydeden Ogan, “Ligin devamlılığı açısından yaş kategorisinin genç oluşu çok önemli. Kendi takımımı değerlendirecek olursam karma yapıya sahip bir takımımız var. Bu bağlamda takımda hem ablalarımız, rol modellerimiz hem de yaşı küçük sporcularımız vardır.”diye konuştu.Ligdeki maçlarının ağırlığına göre kendi takım kadrolarını oluşturabildiklerini kaydeden Ogan, “Böylelikle hem yaşça tecrübeli futbolcular hem de küçük yaştaki sporcularımız forma şansı bulabiliyor. Bu da bu seneki ligin güzelliği diye düşünüyorum. Takımlarda yaş aralığında farklılıkların oluşu gelişim açısından önemlidir.”dedi.“FUTBOLU KENDİMCE YORUMLAMAKTAN VE DERSLER ÇIKARMAKTAN KEYİF ALIYORUM”Dünyadaki kadın futbolunu takip etmenin kendisine büyük keyif verdiğini belirten Şerif Ogan, “Aslına bakarsak sadece kadınları değil genel olarak futbolu takip etmekten, kendimce yorumlamaktan ve izlediklerimden dersler çıkarmaktan büyük keyif alıyorum.”dedi. Dünya futbolunda bir Amerika gerçeği olduğunu ve Amerika’da kadın futboluna, erkekler liginden daha çok önem verildiğini belirten Ogan, “Profesyonel olarak kadınlar orada futbol oynayarak yaşamlarını idame ettiriyorlar. Bu da dünyada kadın futbolunun seviye olarak ne kadar önde olduğunu gösteriyor.” diye konuştu.“PUMA GENÇLERİMİZE SPOR YAPMA İMKÂNI SUNDU”Ülkemizdeki Puma Kadınlar Ligi’ne sponsor olan Puma yetkililerine ligin gerçekleşmesinde ortaya koyduğu özveri ve katkıdan dolayı teşekkür eden Ogan, “Puma aslında yaz tatili boyunca belki de tamamen sosyal medyada vakit geçirecek çocuklarımıza spor yapma imkanı sundu ve KTFF ile yeni bir oluşuma katkı koydu. Ben Puma yetkililerine bir antrenör olarak çok teşekkür ederim.” dedi.“GENÇLERE TAVSİYEM ASLA VAZGEÇMESİNLER”Şerif Ogan son olarak en büyük temennisinin kadın futbolunun sürdürülebilir bir yapıda olduğunu ifade ederek, “Küçük yaştaki sporcular çıktıkları yoldan asla geri dönmesinler. İlk başta zorluklar olacaktır ancak vazgeçmezlerse kazanan onlar olacaktır.”diye konuştu. Ogan, büyük işlerin küçük başlangıçlarla olduğunu ifade ederek, “Kadınlarımız hep var olsun ve futbol sahalarımız kadınlarımızla güzelleşsin.” diye konuştu.(Fotoğraf: Necmi USAL)